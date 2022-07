Test AOC 24G2ZE/BK - Dopracowany monitor Full HD 240 Hz dla graczy. Propozycja lepsza od AOC 24G2U/BK

AOC swego czasu wprowadziło do sprzedaży niezwykle popularny model monitora Full HD 144 Hz - mowa o urządzeniu AOC 24G2U/BK, który przez wiele miesięcy był jednym z najpopularniejszych modeli monitorów dla graczy w cenie poniżej 1000 złotych. Obecnie w sprzedaży możemy znaleźć jego następcę - AOC 24G2SPU/BK - o nieco wyższej częstotliwości odświeżania. Dodatkowo do oferty trafił nowy model AOC 24G2ZE/BK, który jest pozycjonowany wyżej od dwóch wymienionych przed momentem modeli.

Autor: Damian Marusiak

To właśnie na ostatnim z wymienionych skupimy się w dzisiejszym teście. Monitor AOC 24G2ZE/BK oferowany jest w dwóch wariantach, różniącymi się zastosowaną podstawą oraz ewentualnym brakiem głośników stereo. Tańszy wariant wyceniono na 1099 złotych, podczas gdy testowany przez nas model AOC 24G2ZE/BK to koszt 1209 złotych. Pod względem specyfikacji jest zbliżony np. do modelu iiyama G-Master GB2590HSU-B1 Gold Phoenix. Oferuje bowiem 24-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD oraz z 240 Hz częstotliwością odświeżania. Pamiętając jak dobry był model 24G2U, liczymy że w przypadku wyżej pozycjonowanego modelu będzie jeszcze lepiej. Przy okazji warto podkreślić, że pierwotnie omawiany model miał być oferowany z ekranem TN, jednak w ostateczności producent zrezygnował z pomysłu, a urządzenie finalnie trafiło do sprzedaży jesienią 2021 roku, przy okazji wykorzystując IPS. Z tego względu w niektórych sklepach mogą pojawiać się błędne specyfikacje, wskazujące na wykorzystanie panelu TN. W rzeczywistości mowa jednak o IPS.

AOC 24G2ZE/BK to jeden z najnowszych monitorów do gier. Wykorzystuje ekran IPS o odświeżaniu 240 Hz i obsługą AMD FreeSync Premium.

Monitor AOC 24G2ZE/BK wykorzystuje matrycę typu IPS, czyli In-plane Switching. Ekran typu IPS charakteryzuje się specyficznym ułożeniem ciekłych kryształów względem powierzchni ekranu - ułożone są one równolegle w stosunku do powierzchni, a więc inaczej niż choćby w matrycach typu TN, gdzie kryształy są rozłożone bardziej prostopadle. Głównymi cechami paneli IPS jest wierniejsze odwzorowanie barw oraz bardzo dobre kąty widzenia - te bowiem są równie szerokie gdy patrzymy z góry, z dołu lub też z boków. Monitory z matrycami IPS są często rekomendowane dla grafików właśnie ze względu na wspomniane kąty widzenia, które nie zaburzają kolorów oraz z powodu możliwości szerszego odwzorowania palety barw Adobe RGB. Nie jest to jednak technologia bez wad - stosunkowo niski kontrast powoduje, że czerń bardziej przypomina szare odcienie.

AOC 24G2ZE/BK AOC 24G2U/BK Typ matrycy IPS IPS Przekątna ekranu 23,8 cali 23,8 cali Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 pikseli 1920 x 1080 pikseli Rozmiar plamki 0.275 mm 0.275 mm Kąty widzenia 178°/178° 178°/178° Częstotliwość odświeżania 240 Hz (DP 1.2), 240 Hz (HDMI 2.0) 144 Hz (DP 1.2), 144 Hz (HDMI 1.4) Synchronizacja NVIDIA G-SYNC Brak informacji Brak informacji Synchronizacja AMD FreeSync AMD FreeSync Premium (48-240 Hz) AMD FreeSync Premium (48-144 Hz) Zakrzywienie - - Głębia barw 8-bit (16,7 mln odcieni barw) 8-bit (16,7 mln odcieni barw) Czas reakcji matrycy 0.5 ms MPRT; 1 ms GtG 1 ms MPRT Kontrast statyczny 1000:1 1000:1 Maksymalna luminancja 350 nitów 250 nitów HDR HDR10 - Typ matrycy Matowy ekran Matowy ekran Pokrycie przestrzeni sRGB ~99% ~99% Pokrycie przestrzeni Adobe RGB ~78% ~75% Dostępne złącza cyfrowe DP 1.2, HDMI 2.0 (x2) DP 1.2, HDMI 1.4 (x2) Inne wyjścia wideo - D-Sub (VGA) HUB USB USB 3.0 (x4) USB 3.0 (x40 Głośniki 2 W (x2) 2 W (x2) Waga (z podstawą) 4,42 kg 4,25 kg Pivot Tak Tak Cena 1209 złotych Ok. 850 złotych

Kontrast statyczny najnowszego monitora marki AOC wynosi 1000:1, z kolei maksymalna luminancja sięga 350 nitów (nie brakuje także wsparcia dla HDR, aczkolwiek to bardziej teoretycznie, bowiem sprzęt nie posiada żadnego certyfikatu od VESA). Zastosowana matryca obsługuje także 16,7 mln odcieni barw (panel 8-bit). AOC oferuje także wsparcie dla techniki odświeżania AMD FreeSync Premium. Zakres synchronizacji dla FreeSync Premium wynosi od 48 do 240 Hz - zarówno dla złączy DisplayPort 1.2 oraz HDMI 2.0. Sprzęt wyposażono w dwa porty HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.2, jedno gniazdo Audio-jack 3.5 mm oraz HUB składający się z 3 portów USB 3.0 oraz jednego USB 2.0. Nie brakuje także głośników stereo o mocy po 2 W każdy. Monitor dostępny jest w sprzedaży w cenie 1209 zł za wersję z głośnikami i lepszą podstawą lub 1099 złotych za wersję z podstawową wersją podstawy i bez głośników.