realme 10 - premiera smartfona z układem Helio G99 i ekranem Super AMOLED. Na start telefon dostępny jest w niższej cenie

Realme wprowadza na polski rynek najnowszy smartfon z popularnej serii numerycznej. realme 10 z 8 GB pamięci RAM (rozszerzalna do 16 GB) i procesorem MediaTek Helio G99 ma zapewniać możliwie wysoką wydajność w swojej półce cenowej, zaś certyfikacja TÜV SÜD ma gwarantować, że telefon będzie działać niczym nowy, nawet po 36 miesiącach użytkowania. Realme wydłużyło nawet okres gwarancyjny tego modelu, z klasycznych 24 miesięcy, właśnie do 3 lat.

Dzięki procesorowi Helio G99, realme 10 ma oferować 40% wyższą wydajność energetyczną w stosunku do swoich poprzedników z serii 9, zapewniając tym samym wzorową płynność systemu. Jak informuje producent, wydajność CPU wzrosła o 25%, wydajność GPU o 78%, a dzięki technologii 6 nm ogólny pobór mocy został zmniejszony o 20%. Smartfon przetestowany w ostatniej wersji AnTuTu wykręcił ponadto wynik 400 084 pkt, a więc najwyższy wśród wszystkich smartfonów z układem G99. Producent gwarantuje też stabilne 40 klatek na sekundę w grze PUBG Mobile (w trybie zrównoważonym), a zarazem granie przez niemal 10 godzin.

realme 10 Procesor MediaTek Helio G99 System Android 12 Pamięć RAM 8 GB (+ 8 GB RAM Swap) Pamięć na dane 128 GB Obsługa kart microSD tak DualSIM tak Łączność 4G, WiFi 5, BT 5.3, NFC Ekran 6,4", Super AMOLED, 1080 x 2400 px, 90 Hz Kamera tylna 50 + 2 MP Kamera przednia 16 MP Maks. jakość nagrań 1080@30fps Audio głośnik mono, 3,5 mm jack Akumulator 5000 mAh, 33 W Wymiary i waga 160 x 73 x 8 mm, 179 g Cena regularna - 1299 zł

na start - 1199 zł

Za czas pracy odpowiadać ma akumulator o pojemności 5000 mAh (ładowanie 33 W). W specyfikacji urządzenia odnajdziemy także ekran Super AMOLED o odświeżaniu do 90 Hz i jasności aż do 1000 nitów. Wyświetlacz jest ponadto chroniony warstwą chemicznie hartowanego szkła Gorilla Glass 5. Warto jeszcze wspomnieć, iż realme 10 oferuje aparat z obiektywem głównym 50 MP i kamerką do selfie o rozdzielczości 16 MP. Wśród funkcji foto znajdziemy zaś m.in. ulepszony tryb nocny. Realme 10 jest najcieńszym telefonem tej marki: ma 7,95 mm grubości, przy wadze 179 g. Telefon dostępny jest w dwóch kolorach: białym i czarnym. Od dziś do 10 listopada (do godz. 15:00), smartfon realme 10 będzie dostępny w cenie 1199 zł.

Źródło: realme