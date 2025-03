Jak sprawdzić hasło do WiFi w telefonie z Androidem i iPhone? Poradnik dla początkujących

Dobrym zwyczajem jest regularna zmiana haseł do wszystkich swoich sieci Wi-Fi co pewien czas, ale nie oszukujmy się. Wszyscy doskonale wiemy, że większości ludzi się po prostu nie chce. Zresztą dotyczy to nie tylko haseł do Wi-Fi, ale w zasadzie wszystkich, w szczególności do kont internetowych, które są bardzo narażone na wycieki danych i włamania. Znakomita większość osób po prostu raz ustawia hasło i później używa go latami, często dzieląc się nim ze znajomymi i rodziną. Gdy smartfon lub tablet raz zapamięta hasło, to później łączy się z Wi-Fi automatycznie, ale z ludzką pamięcią już tak idealnie nie jest. Jeśli po paru latach zmieniamy telefon albo z jakiegoś powodu musimy zresetować jego ustawienia, to konieczne może być ponowne wprowadzenie hasła w systemie. Tylko, co zrobić jeśli zapomnieliśmy, jakie to hasło było? Na szczęście można to łatwo sprawdzić zarówno w smartfonie z Androidem, jak i iOS.

Autor: Tomasz Duda

Wśród stałych Czytelników PurePC jest wiele osób posiadających zaawansowaną, a nawet dogłębną wiedzę na temat urządzeń mobilnych. Mam do Was ogromny szacunek, jednak jak możecie się domyślać, ten poradnik nie jest skierowany do Was, lecz głównie do osób początkujących, które będą mogły go w przyszłości znaleźć, wyszukując odpowiednie hasło w Google. Często bywa tak, że przez lata używania jednego telefonu łączymy się z kilkunastoma, a nawet kilkudziesięcioma sieciami Wi-Fi. Większość ma przynajmniej jedną w domu, a czasami nawet kilka, zwłaszcza że część routerów może aktywować oddzielnie sieci 6 GHz, 5 GHz, jak i 2,4 GHz. Do tego dochodzą kolejne sieci w pracy, szkole i w domach bliskich osób, u których często bywamy. Odpowiedzcie sobie sami na pytanie, ile razy pytaliście znajomego, jakie ma hasło do Wi-Fi, bo poprzednie macie zapisane na telefonie, a teraz próbujecie się połączyć z laptopa, tabletu lub nowszego smartfonu. Na szczęście można sobie z tym łatwo poradzić. Wszystko, co potrzebne znajdziecie w ustawieniach systemu Android oraz iOS.

Jeśli hasło do Wi-Fi nie było zmieniane przez lata, a telefon łączył się z nim automatycznie, to łatwo zapomnieć, jakie ono było. Na szczęście w telefonach lub tabletach z systemem Android oraz iOS można to hasło znaleźć bardzo łatwo. Zobacz jak to zrobić w tym poradniku.

Jak znaleźć hasło do WiFi na telefonie z Androidem?

Wymaganych jest tylko kilka prostych kroków. Zacznijmy więc od pierwszego z tych systemów. Zaznaczę jednak, że procedurę wykonuję na dwóch urządzeniach: smartfonie Google Pixel 6a z czystym systemem Android 14, a także na tablecie Samsung Galaxy Tab S9 Ultra z Androidem 13 i interfejsem One UI 5.1.x (podobnie wygląda to na smartfonach Samsung Galaxy). Procedura może być trochę inna w urządzeniach pozostałych producentów, ale zazwyczaj jest ona zbliżona. Aby sprawdzić, jakie jest hasło do sieci Wi-Fi, z którą się aktualnie łączymy, należy w Androidzie wejść w Ustawienia systemu, następnie w Sieć i internet (lub podobne menu, w którym są sieci Wi-Fi), teraz w Internet (lub Wi-Fi w niektórych urządzeniach). W kolejnym kroku należy wskazać nazwę sieci aktualnie połączonej z telefonem. Znajdź na wyświetlaczu przycisk prowadzący do kodu QR i dotknij go. W celu wyświetlenia hasła konieczne jest uwierzytelnianie (np. przyłożenie palca do czytnika lub wprowadzenie PINu). Teraz widoczny jest kod QR, który możesz szybko zeskanować aparatem telefonu (lub odpowiednią aplikacją), aby błyskawicznie połączyć się z daną siecią, bez wpisywania hasła. Natomiast samo hasło do Wi-Fi wyświetla się poniżej kodu.

Gdzie jest hasło do WiFi w telefonie lub tablecie Samsung Galaxy?

Jak już wspomniałem wcześniej, procedurę wykonywałem na tablecie Galaxy Tab S9 Ultra, ale firma Samsung stosuje interfejs One UI również w swoich nowszych smartfonach, więc wszystkie elementy menu noszą podobne nazwy i są zlokalizowane w tych samych miejscach. Cały proces krok po kroku będzie wyglądał bardzo podobnie. Zatem, jak znaleźć hasło do Wi-Fi w Samsungu Galaxy? Na początek rozwiń górne menu systemu i dotknij ikony Ustawień. Następnie wejdź w menu Połączenia i w nim dotknij pozycji Wi-Fi. Tutaj wyświetli się lista dostępnych sieci, w tym ta, z którą się aktualnie łączysz. Po prawej stronie, przy danej sieci wyświetla się przycisk z ikoną koła zębatego - dotknij go. Na dole pojawi się kolejny przycisk o nazwie Kod QR - skorzystaj z niego.

Po przeprowadzonym uwierzytelnianiu (np. skan linii papilarnych lub wpisanie PINu) wyświetlona zostanie wspomniana grafika z kodem QR, ale samo hasło w postaci tekstowej nie będzie widoczne. Oznacza to dwie rzeczy. Po pierwsze: jeśli natychmiast chcesz się połączyć z daną siecią Wi-Fi bez wpisywania hasła, to możesz za pomocą aparatu w innym urządzeniu mobilnym (smartfonie lub tablecie) zeskanować ten kod QR i kliknąć wyświetlony przycisk. Po drugie: jeśli nie chcesz się łączyć, lecz zamierzasz wyłącznie sprawdzić i zapamiętać lub zapisać hasło, to skorzystaj z dodatkowej aplikacji do skanowania QR. W sklepie Google Play jest wiele takich programów, a na dodatek większość z nich jest darmowa, przynajmniej w podstawowym zakresie funkcji. Taką aplikację należy zazwyczaj zeskanować drugim telefonem lub tabletem, ale są też rozwiązania pozwalające skanować QR z grafiki zapisanej w pamięci urządzenia. Po zainstalowaniu aplikacji i otwarciu jej zeskanuj kod wyświetlony na urządzeniu Samsung. Powinno to poskutkować wyświetleniem hasła do Wi-Fi w postaci tekstowej. Można je skopiować i zapisać w bezpiecznym menedżerze haseł, zaszyfrowanym pliku tekstowym lub po prostu zapamiętać.

Jak sprawdzić hasło do Wi-Fi w iPhone (iOS)?

W urządzeniu mobilnym Apple z systemem iOS wejdź w Ustawienia, a następnie w Wi-Fi. Wyświetlona zostanie lista sieci, jednakowo tych, które są wykryte w otoczeniu telefonu, jak i tych, z którymi łączono się wcześniej. Tutaj warto zaznaczyć, że możesz wyświetlić hasło nie tylko do aktualnie połączonej sieci Wi-Fi, ale również tych, które są zapisane, ale nieaktywne w danej chwili. To szybki sposób na przypomnienie sobie lub zapisanie w innym miejscu haseł do wielu sieci w krótkim czasie. Kontynuujmy jednak procedurę. Po prawej stronie od nazwy danej sieci wyświetla się niebieska litera “i” w kółku - dotknij jej. Pojawi się nowy ekran z informacjami o danym Wi-Fi, a wśród nich widoczne jest pole o nazwie Hasło. Po jego dotknięciu telefon wykona uwierzytelnianie (np. rozpoznawanie twarzy, skanowanie linii papilarnych) i wyświetli hasło w postaci tekstowej.