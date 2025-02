Windows 11 doczeka się aktualizacji wymagań sprzętowych. Konieczny będzie odpowiedni zestaw instrukcji procesora

Nieco kontrowersyjnym ruchem Microsoftu było wprowadzenie specyficznych wymagań sprzętowych dla systemu Windows 11. Chodzi tutaj o obecność modułu TPM oraz funkcji SecureBoot. W przypadku aktualizacji 24H2, która zadebiutuje w drugiej połowie roku, można spodziewać się dodatkowego wymagania w zakresie obsługiwanego zestawu instrukcji procesora. Jest to głównie ciekawostka, ponieważ problem dotyczy tylko posiadaczy bardzo starego sprzętu.

Decyzje Microsoftu czasami wzbudzają kontrowersje. Ostatnio pisaliśmy na przykład o sponsorowanych treściach w menu start, które wkrótce trafią do stabilnej wersji Windowsa 11. Dla pewnego ograniczonego grona użytkowników problematyczne mogą być nowe wymagania sprzętowe aktualizacji 24H2. Wersja testowa systemu nie chce się uruchomić, jeśli procesor nie obsługuje zestawu instrukcji SSE 4.2. W praktyce problem dotyczył będzie prawdopodobnie tylko pasjonatów sprzętowych, którzy starają się uruchomić Windows 11 na niewspieranym oficjalnie przez system sprzęcie.

Instrukcje SSE 4.2 mają już blisko 20 lat, zatem wspiera je prawie każdy procesor Intela i AMD, który został wyprodukowany na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Można bez cienia wątpliwości założyć, że jeśli CPU ma moduł TPM i obsługuje SecureBoot, to wspiera także zestaw instrukcji SSE 4.2. Osoby bawiące się jednak starym sprzętem oraz przerabiające Windowsa 11 tak, by bez problemów z nim współpracował, będą miały dodatkowy problem do rozwiązania. Nie jest w tym momencie jasne, czy będzie można w jakikolwiek sposób ominąć brak SSE 4.2, ale z pewnością podjęte zostaną takie próby.

Źródło: Tom's Hardware