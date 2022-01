Microsoft przejął Activision Blizzard - to już wiemy. Sprawdźmy, jakie legendarne tytuły może wskrzesić firma z Redmond

Pierwsze emocje po nabyciu studia Activision Blizzard przez Microsoft już opadły. Zanim to jednak nastąpiło, wielu z nas zaczęło zastanawiać się, jak fuzja ta wpłynie na szeroko rozumiany gamedev: czy Sony czuje już na sobie podszyty diabelskim śmiechem oddech Xboksa, czy ostatecznie graczy czeka sroga monopolizacja rynku gier i jakie kolejne studio może oczekiwać, że Microsoft wyciągnie po nie swoje obrzydliwie bogate łapska - wszystkie te scenariusze zostały już w sieci poruszone. Wnioski z nich płynące nie są przesadnie optymistyczne, dlatego też postanowiliśmy wnieść w tematykę fuzji Microsoft-Activision Blizzard nieco radości. Radości na hipotetyczne wznowienia gier, o których już - zdaje się - dawno zapomniano.

Autor: Dominik Wiśniewski

O tym, jakie IP posiada Microsoft w obrębie Xbox Game Studios nie trzeba chyba się przesadnie rozpisywać. Dla odświeżenia pamięci wspomnijmy jednak przynajmniej o takich tytułach jak Halo, Forza, Gears of War czy Age of Empires. Jeśli jesteśmy już w tematyce związanej z pamięcią, to być może pamiętacie też, że zanim MS połasił się na Activision Blizzard, jesienią 2020 roku gigant z Redmond pozyskał także studio Bethesda, choć za pieniądze nieco mniejsze, niż miało to miejsce w przypadku Acti. MS kupił bowiem Bethesdę (a właściwie to konglomerat ZeniMax Media, do którego należała Bethesda) za 7,5 miliarda dolarów, stając się dzięki temu nabywcą marek takich jak DOOM, Fallout, Wolfenstein, Dishonored, Quake, The Evil Within, The Elder Scrolls, Rage czy Prey. Nie zapomnijmy także o kosmicznym Starfield, który powinien zadebiutować na PC oraz Xboksie One X/S jesienią tego roku.

Warcraft, Starcraft, Diablo... Z uwagi na przejęcie Activision Blizzard, wszystkie te tytuły przechodzą pod 'banderę' Microsoftu. Są to przy okazji marki, których odświeżeń czy kontynuacji wyczekujemy najbardziej. Jakie jeszcze uniwersa dostaną się pod opiekę giganta z Redmond? Na jakie 'wskrzeszenia' możemy liczyć w najbliższych miesiącach czy latach?

Od czasu przejęcia Bethesdy przez MS, nie tylko nie zaniechano trwających prac np. nad DOOM Eternal czy The Elder Scrolls VI, ale także zadbano, aby wiele gier spod szyldu Bethesdy pojawiło się w Game Passie. Tak stało się m.in. ze wspomnianym już DOOM Eternal (i to na premierę), z Wolfenstein II: The New Colossus czy z pierwszym Rage. Podobnego podejścia możemy spodziewać się więc także w temacie tytułów należących do tej pory do Activision Blizzard. Dla uściślenia, wraz z przejęciem Acti przez MS, w szeregach Xbox Game Studios pojawią się zespoły takie jak Infinity Ward, Treyarch, Blizzard Entertainment czy Raven Software. Użyłem słowa 'pojawią', bowiem tak naprawdę finalizacja przejęcia ma nastąpić dopiero w przyszłym roku. Nie ma jednak raczej powodów, aby spodziewać się iż fuzja ta zostanie wycofana.

DOOM Eternal, już pod skrzydłami Microsoftu, wypadł całkiem nieźle

Stąd też już teraz wielu fanów (zwłaszcza posiadaczy konsol PlayStation) drży o wydawnictwo związane m.in. z serią Call of Duty, choć Phil Spencer (szef marki Xbox) zdążył już uspokoić graczy, że nowe odsłony strzelanki na konsolach Sony są niezagrożone, a więc dalej będą się na nich pojawiać. Nie będzie jednak wielkim zaskoczeniem, jeśli MS opracuje jakąś wyłączność czasową dla pecetów oraz Xboksów. Dodatkowo jest już także mowa o tym, że popularny shooter ma szansę być wydawany w przyszłości nie co rok, a rzadziej. Wszystko to celem poprawy jakości tegoż IP (które ostatnimi czasy faktycznie solidnie pikuje). Jednak nabycie Activision Blizzard to nie tylko seria Call of Duty. Wraz z przejęciem studia, Microsoft będzie mógł zaopiekować się bowiem przynajmniej kilkunastoma popularnymi IP, takimi jak:

Arcanum

Call of Duty

Candy Crush

Crash Bandicoot

Diablo

Guitar Hero, Band Hero i DJ Hero

Hearthstone

Heretic / Hexen

King’s Quest

Overwatch

Prototype

Sekiro: Shadows Die Twice

Spyro

Starcraft

Tony Hawk’s Pro Skater

World of Warcraft (IP Warcraft jako całość)

King's Quest - gra z 1984 r., przygotowana przez studio Sierra

Co ciekawe, kilka dni temu Phil Spencer rozmawiając z Washington Post zdradził, że osobiście byłby bardzo podekscytowany powrotem do takich tytułów jak King's Quest, Guitar Hero oraz Heretic / Hexen. Muzycznego Guitar Hero nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Inaczej może mieć się rzecz z legendarnymi już King's Quest oraz Heretic, które następnie przekształciło się w Hexen. Są to bowiem tytuły zapoczątkowane kolejno aż 38 i 28 lat temu, które to skojarzą tylko najstarsi gracze. O ile pierwszy, przygodowy tytuł doczekał się sporej liczby kontynuacji, a nawet remake'u w 2015 roku, to przygotowana przez Raven Software strzelanka, która powstała pierwotnie na silniku Doom, zakończyła swój dotychczasowy byt przed 25 laty wraz z odsłoną Hexen II (bazującą już na silniku Quake'a). To tyle, jeśli chodzi o budzące nadzieję wypowiedzi samego Xboksa. Jednak tuż po informacji o przejęciu Activision Blizzard przez MS "obudzili" się także sami gracze. Wielu z nich wierzy na przykład we wskrzeszenie steampunkowego, fabularnego Arcanum z 2001 roku.

Hexen II - gra z 1997 r., przygotowana przez Raven Software

W przeciwieństwie do King's Quest, Guitar Hero czy Heretic / Hexen, Arcanum (przygotowane przez Troika Games, a wydane przez Sierra Entertainment, które stało się częścią holdingu Activision Blizzard) było jednorazowym wyskokiem. Gra, mimo braku kontynuacji, stała się jednak jednym z najciekawszych, najlepiej ocenianych uniwersów w grach wideo. Dla maksymalnego uproszczenia, tło Arcanum można by zestawić z grą pt. Elex, ponieważ i w jednym, i w drugim przypadku gameplay lawiruje pomiędzy dwoma przeciwstawnymi sobie siłami - magią oraz technologią. Na tę chwilę Microsoft nie wspomina, by miał chęć zająć się kontynuacją lub przynajmniej odświeżeniem Arcanum. Szansę na nową przygodę w tym świecie są jednak i tak większe, niż jak gdyby pieczę miał nad nim wciąż Activision.

Arcanum: Przypowieść o Maszynach i Magyi - gra z 2001 r., przygotowana przez Troika Games

Nadziei dodaje również fakt, że tuż przed pojawieniem się gry The Outer Worlds, jeden z twiterowiczów zapytał studio Obsidian, czy te myślało już o wznowieniu rzeczonej serii. Deweloper odrzekł wówczas, że owszem, jednak sam Activision nie miał na owo wznowienie pomysłu. Miejmy nadzieję, że tym razem, zwłaszcza po nadchodzących przetasowaniach w Activision Blizzard, znajdą się osoby, które podejmą się tego zadania i - co najważniejsze - staną na jego wysokości. Arcanum nie jest jednak ostatnim tytułem, którego powrót miałby szansę bardzo dobrze się przyjąć. Starcraft oraz Prototype to kolejne uniwersa, o których dawno nie słyszeliśmy, a które z pewnością chcielibyśmy ujrzeć. I to właśnie za sprawą rzeczonej fuzji, nasze marzenia mają już tylko większą szansę na spełnienie. Oby tylko nie zakończyło się na nędznych remake'ach, które będą wyłącznie żerować na sentymentach (i portfelach) graczy. A Wy? Na jakie wskrzeszenie ze strony Microsoftu ucieszylibyście się najbardziej?