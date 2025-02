Microsoft opublikował wyniki finansowe za czwarty kwartał roku fiskalnego 2024. Uwagę zwracają rozwiązania chmurowe

Microsoft jest jedną z firm o najwyższej kapitalizacji rynkowej. To sprawia, że inwestorzy oczekują regularnego wypracowywania dobrych wyników finansowych. Amerykańskiej spółce często udaje się sprostać temu zadaniu. Także wyniki za czwarty kwartał roku fiskalnego 2024 można zaliczyć do udanych. Wszystkie segmenty odnotowały wyraźny wzrost przychodów, ale szczególną uwagę zwraca zwłaszcza dział odpowiedzialny za usługi chmurowe.

Wyniki Microsoftu za czwarty kwartał roku fiskalnego 2024 są dobre. Firma odnotowała 64,7 mld dolarów przychodów, zaś zysk netto sięgnął 22 mld dolarów. Analitycy spodziewali się jednak wyższych przychodów z segmentu odpowiedzialnego za rozwiązania chmurowe.

Należy mieć na uwadze, że ostatnie kilkanaście dni nie było łaskawe dla Microsoftu. Gigantyczna awaria systemów teleinformatycznych, za którą odpowiadało przedsiębiorstwo CrowdStrike, położyła się cieniem także na firmie z Redmond. Najnowsze wyniki finansowe nieco osładzają tę sytuację, choć niektórzy analitycy spodziewali się lepszych rezultatów. Dotyczy to zwłaszcza segmentu odpowiedzialnego za rozwiązania chmurowe, który, co prawda, nadal króluje i przynosi pokaźne wzrosty, ale oczekiwano, że będą one jeszcze lepsze. W czwartym kwartale 2024 roku fiskalnego Microsoft wypracował łącznie 64,7 mld dolarów przychodów. Jest to kwota o 15% wyższa niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Zysk operacyjny wyniósł z kolei 22 mld dolarów, czyli był o 10% lepszy niż przed rokiem.

GAAP Q4 FY2024 Q4 FY2023 Wzrost Przychody 64,7 mld USD 56,2 mld USD 15% Marża brutto 45 mld USD (70%) 39,4 mld USD (70%) 14% Zysk operacyjny 27,9 mld USD 24,3 mld USD 15% Zysk netto 22,0 mld USD 20,1 mld USD 10% Zysk na akcję 2,95 USD 2,69 USD 10%

Q4 FY2024 Q4 FY2023 Wzrost Segment produktywności

i biznesu 20,3 mld USD 18,3 mld USD 11% Segment inteligentnej chmury 28,5 mld USD 24,0 mld USD 19% Segment komputerów osobistych 15,9 mld USD 13,9 mld USD 14% Łączne przychody 64,7 mld USD 56,2 mld USD 15%

W podziale na segmenty, inteligentne rozwiązania chmurowe wypracowały 28,5 mld dolarów przychodów. Wzrost w porównaniu z czwartym kwartałem roku fiskalnego 2023 sięgnął 19%. Warto odnotować, że jest to wartość uśredniona, ponieważ wchodząca w skład tego segmentu usługa Azure odnotowała wzrost rzędu 29%. Nieźle wypadł też segment komputerów osobistych. Udało mu się wypracować 15,9 mld dolarów przychodów, co oznacza 14% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Mocno wybił się tutaj dział Xboksa, który na skutek przejęcia Activision Blizzard osiągnął o 61% lepszy rezultat niż przed rokiem. Nieco gorzej wypadł segment produktywności i biznesu. Udało się, co prawda, osiągnąć 20,3 mld dolarów przychodu, ale wzrost w porównaniu do Q4 FY2023 był skromniejszy i wyniósł 11%. W ramach tego segmentu najlepiej poradziła sobie platforma Dynamics 365, z której przychody wzrosły o 19%.

Źródło: Microsoft