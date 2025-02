Microsoft opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 roku. Dział gamingowy z bardzo dużym wzrostem

Microsoft należy do ścisłej czołówki najbogatszych firm na świecie. Przedsiębiorstwo mocno korzysta też na boomie obejmującym sztuczną inteligencję. Z wyników finansowych za trzeci kwartał roku fiskalnego 2024 wynika, że spółka odnotowała pokaźne wzrosty we wszystkich segmentach operacyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje dział gamingowy, którego motorem napędowym jest od kilku miesięcy przede wszystkim Activision Blizzard.

Microsoft kontynuuje dobrą passę. W trzecim kwartale roku fiskalnego 2024 firma odnotowała 17% wzrost przychodów rok do roku. Bardzo dobrze wypadł dział gamingowy i segment inteligentnych rozwiązań chmurowych.

Microsoft notował dobre wyniki finansowe także w poprzednich kwartałach. W najnowszym raporcie firma również ma się czym pochwalić. Przychody wyniosły łącznie 61,9 mld dolarów. Jest to 17% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Zysk operacyjny sięgnął 27,6 mld dolarów (23% więcej niż przed rokiem), a zysk netto 21,9 mld dolarów (20% więcej niż przed rokiem). Ponownie najlepiej wypadł segment inteligentnych rozwiązań chmurowych, w którym znajdują się usługi bazujące na wykorzystaniu infrastruktury serwerowej, w tym oczywiście Microsoft Azure. Przychody wyniosły tutaj 26,7 mld dolarów i były o 21% wyższe niż w Q3 2023. Segment produktywności i biznesu (między innymi sprzedaż licencji na Microsoft 365 oraz Office, Microsoft Dynamics czy portal LinkedIn) to przychody rzędu 19,6 mld dolarów i 12% wzrost. Bardzo dobrze wypadł segment komputerów osobistych, w skład którego wchodzą przychody z systemów operacyjnych Windows oraz dział Xbox. Przychody wyniosły 15,6 mld dolarów, co jest wynikiem lepszym o 17% niż przed rokiem.

GAAP Q3 2024 Q3 2023 Wzrost Przychody 61,9 mld USD 52,9 mld USD 17% Marża brutto 43,4 mld USD (70%) 36,7 mld USD (69%) 18% Zysk operacyjny 27,6 mld USD 22,4 mld USD 23% Zysk netto 21,9 mld USD 18,3 mld USD 20% Zysk na akcję 2,94 USD 2,45 USD 20%

Q3 2024 Q3 2023 Wzrost Segment produktywności

i biznesu 19,6 mld USD 17,5 mld USD 12% Segment inteligentnej chmury 26,7 mld USD 22,1 mld USD 21% Segment komputerów osobistych 15,6 mld USD 13,3 mld USD 17% Łączne przychody 61,9 mld USD 52,9 mld USD 17%

Dział Xboksa zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ widać tutaj wyraźny wpływ przejęcia firmy Activision Blizzard. Obszar ten zaliczył aż 62% wzrost przychodów w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, przy czym za 61% tego wzrostu odpowiadał przejęty niedawno podmiot. Gdyby nie Activision Blizzard, to gamingowy dział firmy z Redmond miałby podobny wynik, co przed rokiem. Warto też odnotować, że przychody ze sprzedaży urządzeń (ten sam segment operacyjny) skurczyły się o 17% rok do roku. Wyraźnie pokazuje to, że konsola Xbox złapała poważną zadyszkę. Przejęcie Activision Blizzard ma zatem ostatecznie olbrzymi wpływ na sytuację omawianego segmentu. Pozwala bowiem nieco przykryć gorsze wyniki działu gamingowego i działu odpowiedzialnego za sprzedaż urządzeń. Nie jest jednak wielkim zaskoczeniem, że przyszłość należy do inteligentnych rozwiązań chmurowych, gdzie od dłuższego czasu Microsoft notuje pokaźne wzrosty. Najnowsze wyniki finansowe Microsoftu potwierdzają też, że okres kryzysowy w branży nowych technologii dobiegł końca. To oznacza, że doniesienia o dużych zwolnieniach w firmach tego typu będą należały już do rzadkości.

Źródło: Microsoft