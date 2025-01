Microsoft odcina rosyjskim firmom dostęp do usług chmurowych. To efekt sankcji nałożonych przez Unię Europejską

W grudniu zeszłego roku Unia Europejska rozszerzyła sankcje nałożone na Rosję w związku z agresją tego kraju na Ukrainę. W ich wyniku firmy rosyjskie będą już wkrótce oficjalnie odcięte od usług chmurowych Microsoftu. Restrykcje dotyczą łącznie aż 50 produktów, w tym Azure, Microsoft 365 oraz OneDrive. Sankcje nie obejmą jednak użytkowników indywidualnych, którzy wciąż będą mogli swobodnie korzystać z większości tego typu rozwiązań.

Rosyjskie firmy wraz z końcem marca zostaną odcięte od usług chmurowych Microsoftu. To z pewnością utrudni ich normalne funkcjonowanie, ale można spodziewać się prób obejścia zakazu.

Restrykcje zaczną obowiązywać w pełni wraz z końcem marca bieżącego roku. Początkowo dostęp do usług chmurowych miał zostać odcięty już 20 marca, ale zdecydowano się go nieco wydłużyć. Aktywne subskrypcje na Microsoft 365, Azure, OneDrive, Teams, Visual Studio czy SQL Server zostaną wraz z końcem marca unieważnione. Wyłączony zostanie także dostęp do aplikacji LinkedIn i zestawów deweloperskich Media Player. Restrykcje obejmą firmy z wielu branż, wśród których wymienia się między innymi przedsiębiorstwa zajmujące się architekturą, projektowaniem, budowaniem, edukacją i rozrywką oraz media. Rosyjskie władze spodziewały się takiego obrotu spraw już jakiś czas temu i dlatego zasugerowały przejście tamtejszym firmom na rodzime rozwiązania, jednak można mieć poważne wątpliwości, czy oferują one choć ułamek jakości charakterystycznej dla usług Microsoftu.

Rosyjscy użytkownicy indywidualni mogą jednak na razie spać spokojnie, ponieważ w ich przypadku dostęp nie zostanie ograniczony. To z pewnością skłoni wiele firm do nieuprawnionego wykorzystywania licencji indywidualnych do celów profesjonalnych lub sięgania po inne nielegalne metody uzyskiwania dostępu do usług amerykańskiej firmy. Nie zmienia to jednak faktu, że restrykcje przynajmniej na pewien czas mocno utrudnią funkcjonowanie rosyjskich przedsiębiorstw. Trudno na razie wyrokować, jaki wpływ będzie to miało na ich efektywność w dłuższej perspektywie czasowej. W planach jest także odcięcie tamtejszych firm od usług chmurowych Amazonu, Google i Oracle.

Źródło: BleepingComputer, Tom's Hardware