Embracer wycofuje się z Rosji. Część Saber Interactive zostanie sprzedane, a zmiany mogą docelowo objąć też twórców serii Metro

Embracer Group przechodzi od pewnego czasu trudne chwile. Pracownicy licznych podmiotów podległych szwedzkiemu wydawcy muszą liczyć się ze zwolnieniami, a niektóre studia są całkowicie zamykane. Katalizatorem tych zmian było wycofanie się kluczowego inwestora, na skutek czego Embracer znalazł się w poważnych problemach finansowych. Proces restrukturyzacji ciągle się nie zakończył, o czym świadczą ostatnie ruchy w sprawie Saber Interactive.

Embracer Group kontynuuje restrukturyzację, która ma poprawić sytuację finansową spółki. Najnowszym ruchem jest sprzedaż części Saber Interactive, dzięki czemu możliwe będzie zachowanie wielu miejsc pracy.

Saber Interactive to sporej wielkości podmiot znany przede wszystkim z przygotowywania portów gier na konsole, a także, w ograniczonym zakresie, remasterów. W dorobku firmy i podległych jej studiów jest chociażby Wiedźmin 3 na Nintendo Switch oraz remastery Crysis 2 i 3 na wszystkie platformy sprzętowe. Firma jest też właścicielem między innymi ukraińskiego 4A Games, znanego z serii gier Metro. Na szczęście Saber Interactive nie zostanie całkowicie zamknięte na skutek restrukturyzacji, którą przechodzi Embracer. Podjęto jednak decyzję o sprzedaży części aktywów, wśród których znajdują się między innymi rosyjskie oddziały Saber. W rezultacie szwedzka spółka całkowicie zakończy działalność na terenie tego kraju. Aktywa zakupi firma Beacon Interactive, której właścicielem jest współzałożyciel Saber Matthew Karch. Nowy podmiot przejmie łącznie 38 projektów i technologii powiązanych ze sprzedawanymi zasobami, w tym silnik i narzędzia do tworzenia gier.

Transakcja opiewa na kwotę 247 mln dolarów, jednak uwagę zwraca przede wszystkim nie jej wartość, a dodatkowe zapisy, które odnoszą się do 4A Games - twórców serii gier Metro. Beacon zarezerwował sobie bowiem, na bliżej niesprecyzowany w publicznym komunikacie czas, także prawo do zakupu ukraińskiego studia za ustaloną pomiędzy podmiotami kwotę. Dokładnej wartości potencjalnej transakcji także nie ujawniono, ale ma ona odzwierciedlać wartość rynkową 4A Games i nie być niższa niż wartość księgowa netto studia, czyli 81 mln dolarów. Co jednak istotne, niezależnie od tego, czy transakcja dojdzie ostatecznie do skutku, prawa do serii Metro mają pozostać w rękach firmy Plaion, czyli w praktyce Embracer Group. Warto odnotować, że nawet w przypadku sprzedaży 4A Games, nie musi to oznaczać pożegnania ukraińskich deweloperów z cyklem Metro. Embracer i Beacon współpracują bowiem już od dłuższego czasu przy realizacji dwóch innych projektów.

Źródło: Embracer Group