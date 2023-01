Rosyjski procesor Elbrus-8SV przetestowany pod kątem wydajności. Wyniki dla wielu okażą się rozczarowujące...

Elbrus-8SV miał być rosyjską odpowiedzią na szeroko dostępne na całym świecie produkty Intela czy AMD dla zastosowań konsumenckich. Co prawda zdajemy sobie sprawę, iż ww. układ nie powstał zapewne z myślą o zapalonych graczach, ale pewien YouTuber o nazwie „Elbrus PC Play” podczas wyemitowanej kilka dni temu transmisji na żywo postanowił sprawdzić jak ten egzotyczny dla nas procesor sprawdzi się w znanych od ponad dekady grach.

Ostatnimi czasy rosyjska gospodarka boryka się z wieloma problemami. Embarga spowodowały, iż coraz częściej w sieci można znaleźć informację o zaprojektowanych przez rosyjskich inżynierów procesorach takich jak Elbrus-8SV, który miał być rosyjską odpowiedzią na szeroko dostępne na całym świecie produkty Intela czy AMD dla zastosowań konsumenckich.

Ten oparty o własnościową architekturę typu VLIW (very long instruction word) chip, produkowany jest w nie najnowszym już procesie technologicznym 28 nm, posiada 8 taktowanych zegarem 1,5 GHz rdzeni, a jego pamięć cache to odpowiednio 4 MB pamięci drugiego poziomu (L2) i 16 MB pamięci cache trzeciego poziomu (L3). Omawiana najnowsza wersja procesora obsługuje pamięć operacyjną typu DDR4-2400 wraz z ECC o maksymalnej wielkości 64 GB. Jak widać już po samej suchej specyfikacji, parametry te nie wydają się zwiastować zbyt dużej wydajności która pozwoli na równi konkurować z procesorami wiodących zachodnich konkurentów. Co prawda zdajemy sobie sprawę, iż ww. układ nie powstał zapewne z myślą o zapalonych graczach, ale pewien YouTuber o nazwie „Elbrus PC Play” podczas wyemitowanej kilka dni temu transmisji na żywo postanowił sprawdzić jak ten egzotyczny dla nas procesor sprawdzi się w znanych od ponad dekady grach.

Zadanie nie należało do najłatwiejszych, ponieważ ze względu na fakt iż procesor operuje na własnościowej architekturze Elbrus, zmuszony był do uruchamiania gier na specjalnie spreparowanym pod nią systemie Elbrus OS 7.1, opartym na jądrze Linuksa 5.4. Cała konfiguracja testowa bazowała więc na CPU Elbrus-8SV, 32 GB pamięci DDR4 oraz karcie graficznej AMD Radeon RX 580. Jak podaję serwis TomsHardware.com wyniki te były zadowalające w najmniej wymagających (i najstarszych…) użytych w teście grach, gdzie przykładowo „The Elder Scrolls III: Morrowind” uzyskiwał nawet 200 FPS, aczkolwiek potrafił notować spadki do 30 klatek na sekundę. Sytuacja pogorszyła się gdy testom poddana została nieco nowsza (ale nadal ponad trzynastoletnia) gra „S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat” – tam poziom klatkażu nawet pomimo użycia ustawień średnich rzadko kiedy przekroczył granicę 30, a najczęściej oscylował pomiędzy 10, a 20 FPS. Serwis skomentował te sytuacje krótką, aczkolwiek dająca do myślenia puentom, iż Elbrus-8SV nie jest „tytanem gamingu”, gdyż wiele z użytych do testu tytułów ma ponad dekadę.

Jako ciekawostkę warto zaznaczyć, iż Elbrus szykował już kolejną generację swojego układu (m.in. wyposażaną w 16 rdzeni, 16 nm proces produkcyjny, wyższe maksymalne taktowanie oraz poprawioną obsługę linii PCIe, 8-kanałowy kontroler pamięci), niemniej jednak w związku z nałożonymi na Rosję sankcjami i co za tym idzie – problemem ze znalezieniem producenta zdolnego wyprodukować układ na masową skalę, szansa iż zobaczymy kiedykolwiek testy takiego układu jest raczej póki co niewielka.

