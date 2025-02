Delta Air Lines - linie lotnicze będą walczyć z firmami CrowdStrike i Microsoft o nawet pół miliarda dolarów

Incydent związany z awarią systemu Microsoft Windows, która była spowodowana wadliwą aktualizacją oprogramowania od CrowdStrike, wciąż zbiera swoje żniwo. Sytuacja mająca miejsce 19 lipca 2024 roku sparaliżowała około 8,5 mln komputerów na całym świecie. Najbardziej ucierpiała branża lotnicza, gdyż wszystkie loty dotkniętych awarią firm musiały zostać odwołane. Jedno z pierwszych przedsiębiorstw z tego segmentu rynku szykuje się do odzyskania tego, co straciło.

Linie lotnicze Delta są jednymi z poszkodowanych, którzy ucierpieli w wyniku awarii systemu Windows. Powodem była tu aktualizacja oprogramowania od CrowdStrike. Delta będzie się ubiegać o odszkodowanie od obu firm.

Omawiane linie lotnicze zatrudniły prawnika Davida Boiesa z kancelarii prawnej Boies Schiller Flexner. Celem jest ubieganie się o odszkodowanie od CrowdStrike i Microsoftu, gdyż przez przerwę w działaniu, firma Delta Air Lines straciła od 350 do nawet 500 mln dolarów. Aktualnie linie lotnicze muszą rozpatrzyć przeszło 176 tys. wniosków od klientów, których loty (niemal 7000) zostały odwołane. Na ten moment żaden pozew nie został jeszcze wniesiony. Szacowane straty związane z awarią systemu Windows są jednak dużo większe. Tylko w przypadku najbogatszych firm z listy Fortune 500 mowa o około 5,4 mld dolarów.

Cena akcji CrowdStrike od dnia awarii spadła na giełdzie niemal o 23% (obecnie 234,88, a 19 lipca 2024 roku była to wartość 304,96 dolarów). Firma starała się ocieplić wizerunek, ale w naprawdę bardzo nieudolny sposób. Oferowano bowiem kupony o wartości 10 dolarów do usługi UberEats, które na dodatek szybko przestały być ważne. Sytuacja firmy z pewnością z biegiem czasu stanie się jeszcze gorsza, ponieważ na omawianym incydencie ucierpiało zbyt wiele przedsiębiorstw, a samo pokrycie strat finansowych i tak by nie wystarczyło - utraconego zaufania nie da się tak łatwo odzyskać.

