CrowdStrike w ramach przeprosiń za globalną awarię Windowsa wysyła... kupony UberEats o wartości 10 dolarów

W najnowszym oświadczeniu CrowdStrike, w kontekście globalnej awarii systemów Windows oraz doniesień o wcześniejszych problemach oprogramowania Falcon Sensor Security na systemach Linux, przedsiębiorstwo zobowiązało się do wynagrodzenia trudów usunięcia tego problemu pracownikom firm dotkniętych awarią, rozdając kupony UberEats o wartości 10 dolarów. Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie: "Aby wyrazić naszą wdzięczność, Twoja następna filiżanka kawy lub spóźniona przekąska jest po naszej stronie! Uzyskaj dostęp do środków UberEats, używając kodu.". Kolejny poważny problem wizerunkowy pojawił się, jednak gdy aplikacja UberEats wyświetliła poszkodowanym komunikat: "karta podarunkowa została anulowana przez stronę wydającą i nie jest już ważna".

W rezultacie cała akcja naprawcza wizerunku firmy okazała się totalnym fiaskiem. Kupon o wartości 10 dolarów w niemalże żadnym przypadku nie jest odpowiednim zadośćuczynieniem zarówno dla pracowników firm dotkniętych problemem, jak i dla przedsiębiorstw, które straciły miliony dolarów. Odwołanie akcji naprawczej może mieć związek z poważnymi spadkami wyceny akcji CrowdStrike na NASDAQ. Gigant zabezpieczeń systemowych stracił 34% wartości, z poziomu około 391 dolarów (08.07.2024) do 257 dolarów na moment pisania tej aktualności. Mimo iż wycena spotkała się z poziomem wsparcia na 252 dolarach, to przekroczenie średniej kroczącej (MA) z ostatnich 50 i 200 dni, a także niepowodzenie powyższej akcji może spowodować dalszy spadek ceny nawet do poziomów od 212 dolarów do 172 dolarów. Trzeba również zaznaczyć, że wycena firmy MarketCap również spadła o kolejne miliardy, do poziomu 68,82 miliarda dolarów (25.07.2024). Wobec tego CrowdStrike może nie być w stanie pokryć tej akcji.

Źródło: Tom's Hardware, TechCrunch