Microsoft Windows z poważną awarią. Doszło do paraliżu wielu systemów teleinformatycznych na świecie

Niemal każdy aspekt funkcjonowania współczesnego społeczeństwa opiera się na wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. Choć rozwiązania tego typu są bardzo wygodne, to wiążą się z nimi także poważne zagrożenia. Jednym z nich jest ryzyko wystąpienia awarii i paraliżu usług. Z tego typu sytuacją mamy obecnie do czynienia na całym świecie w przypadku usług bazujących na systemach operacyjnych Microsoft Windows.

Wadliwa aktualizacja, odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo firmy CrowdStrike, doprowadziła do światowego paraliżu usług bazujących na wykorzystaniu systemów operacyjnych Microsoft Windows.

Z całego świata spływają doniesienia o występowaniu błędów BSOD podczas uruchamiania komputerów i serwerów z systemami operacyjnymi Windows. Co więcej, zrestartowanie sprzętu nic w tej sytuacji nie daje, ponieważ błąd pojawia się ponownie. Mamy tutaj do czynienia z globalnym problemem, który obejmuje liczne sektory gospodarki: linie lotnicze, banki, media, usługi ochrony zdrowia, a nawet restauracje. Przyczyna występowania "niebieskiego ekranu śmierci" nie leży jednak po stronie Microsoftu. Za błąd jest odpowiedzialna wadliwa aktualizacja platformy CrowdStrike Falcon, która jest wykorzystywana przez wiele podmiotów jako jeden z elementów zabezpieczających systemy operacyjne z rodziny Windows.

Trwają aktualnie prace, które mają usunąć omawianą awarię. Możliwe jest też ponoć zastosowanie tymczasowego obejścia poprzez uruchomienie systemu w trybie awaryjnym i wykasowanie z folderu "C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike" pliku "C-00000291*.sys". Usterka jest na tyle poważna, że doprowadziła do kompletnego paraliżu wielu podmiotów. Na skutek awarii na lotniskach uziemiono wiele samolotów, klienci mieli problemy w dostępie do swoich kont bankowych, przerwano prace niektórych telewizji, wystąpiły problemy na kolei. Awaria dotknęła także giełdę papierów wartościowych w Londynie. Wydaje się jednak, że w przypadku Polski zakłócenia w dostępie do usług są na szczęście dosyć ograniczone. Niektóre podmioty zgłaszają, co prawda problemy, ale udało się uniknąć olbrzymiego paraliżu, z którym muszą borykać użytkownicy w krajach zachodnich.

Źródło: TechSpot