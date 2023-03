MetaVRain - chip napędzany przez SI jest w stanie wykonać swoje zadanie prawie tysiąc razy szybciej niż obecne GPU

Proces miniaturyzacji w większości przypadków bardzo sprzyja rozwojowi technologicznemu. Zespół badaczy południowo-koreańskiej uczelni KAIST ukończył właśnie prace nad układem scalonym, który jest zintegrowany z algorytmami sztucznej inteligencji. Nie dość, że potrzebuje małą ilość mocy do działania, to jeszcze jest w stanie przekształcać obrazy 2D w trójwymiarowe. Wszystko to w czasie rzeczywistym i sporo szybciej od obecnych układów GPU.

Opracowany został chip o nazwie MetaVRain, który jest w stanie w czasie rzeczywistym przekształcać obrazy 2D w 3D. Przy całym procesie nie tylko jest energooszczędny, ale także bardzo wydajny.

Sam chip ze względu na swój miniaturowy rozmiar można z łatwością zintegrować z małym urządzeniem wielkości smartfona. Z kolei swoimi możliwościami jest w stanie zawstydzić niejeden wydajny układ GPU. Zadziwiające jest to, że tak maleńki układ scalony jest w stanie przekształcać płaskie obrazy w całkowicie trójwymiarowe obiekty i to jeszcze w czasie rzeczywistym. Jego głównym celem jest przenoszenie obiektów i postaci do znanego nam już świata rozwijanego bardzo przez Zuckerberga, jakim jest Metaverse. Oczywiście na tym jego możliwe zastosowania się nie kończą. Znacząco obniżają się koszty tworzenia modeli 3D, a przy tym nie jest już potrzebne oprogramowanie do ich tworzenia, takie jak 3ds Max czy Blender.

Od teraz zamiast potężnego studia wystarczy smartfon i kilkanaście zrobionych zdjęć. Do takich czynności będzie się ograniczało przeniesienie obiektu do wirtualnego świata, bowiem reszta pracy zostanie wykonana za nas. Mimo że proces wydaje się prosty, wymagał od badaczy zaimplementowania skomplikowanych algorytmów. Dzięki temu chip MetaVRain jest w stanie interpretować obraz tak samo jak człowiek. Początkowo tworzony jest zarys postaci bądź obiektu w niskiej rozdzielczości, na który później nakładane są wyrenderowane tekstury. Wszystko wykonywane jest o co najmniej 911 razy szybciej niż obecne konsumenckie układy graficzne. Dla przykładu NVIDIA GeForce RTX 2080 potrafi wyrenderować 3/100 jednej klatki na sekundę, natomiast ten mały 4 mm chip jest w stanie robić to z prędkością prawie 33 FPS. Do jednej wyrenderowanej klatki pobierane jest zaledwie 133 mW mocy, czyli ponad 26 tys. razy mniej, jeśli porównamy pobór mocy do standardowych GPU. Jak widać, jest to kolosalna różnica. Z pewnością układ scalony przyczyni się do efektywniejszej pracy wielu osób.

Źródło: Notebookcheck