Orange Pi 5B - zaktualizowana wersja płytki SBC nareszcie jest w stanie obsłużyć łączność bezprzewodową

Konkurencyjny komputer płytkowy dla Raspberry Pi - Orange Pi - właśnie doczekał się nowej odsłony. Orange Pi słynie z tego, że jest tańszą alternatywą dla najpopularniejszego SBC. Nowy model wprowadza obsługę łączności bezprzewodowej Bluetooth 5.0 wraz z technologią BLE (Bluetooth Low Energy) oraz szóstą generację standardu Wi-Fi. Niestety wraz z usprawnieniami, wersja z końcówką "B" zaliczyła również pewien "downgrade".

Orange Pi 5 zadebiutował w listopadzie zeszłego roku, więc odświeżenie po takim czasie było nawet wskazane. Obie wersje płytek korzystają z tego samego 8-rdzeniowego procesora Rockchip RK3588S. Posiadają również taki sam wybór pamięci RAM: dostępne są pojemności od 4 do 32 GB LPDDR4/4x. Pierwszą z różnic jest wbudowana pamięć. W dotychczasowej wersji nie mogliśmy praktycznie na nią liczyć, natomiast teraz dostępne są wersje pamięciowe od 32 aż do 256 GB pamięci eMMC. Niestety oprócz dodania obsługi wspomnianych standardów łączności bezprzewodowej, postanowiono również usunąć złącze M.2 M-Key. Szkoda, że zdecydowano się na taki ruch, jednak sama płytka w najsłabszej konfiguracji jest tańsza od swojego poprzednika, więc zapewne gdzieś musiały się pojawić cięcia kosztów.

Orange Pi 5B Orange Pi 5 SOC Rockchip RK3588S

4 x 2.4 GHz (A76) + 4 x 1.8 GHz (A55) Rockchip RK3588S

4 x 2.4 GHz (A76) + 4 x 1.8 GHz (A55) Pamięć RAM 4 / 8 / 16/ 32 GB LPDDR4/4x 4 / 8 / 16/ 32 GB LPDDR4/4x Układ graficzny Mali-G610 MP4 Mali-G610 MP4 Pamięć wbudowana 32 - 256 GB eMMC 16MB SPI Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 BLE - Ethernet Gigabit Ethernet YT8531C Gigabit Ethernet YT8531C Porty USB oraz inne złącza 2 x USB 2.0

USB 3.0

USB 3.0 Type-C

HDMI 2 x USB 2.0

USB 3.0

USB 3.0 Type-C

HDMI M.2 M-Key Nie Tak Złącze rozszerzeń 26 pinowe 26 pinowe Systemy Orangepi OS (Droid)

Orangepi OS (Arch)

Orangepi OS (OH)

Debian11, Ubuntu22.04, Ubuntu20.04, Android12 Orangepi OS (Droid)

Orangepi OS (Arch)

Orangepi OS (OH)

Debian11, Ubuntu22.04, Ubuntu20.04, Android12 Wymiary 62 x 100 mm 62 x 100 mm Cena 99,99 - 195,99 dolarów

~ 430 - 842 zł

W zależności od wersji 138,99 - 149,99 dolarów

~ 597 - 644 zł

W zależności od wersji

-

Jeśli chodzi o porty i złącza, to jak można się domyślić, wszystko pozostało bez zmian. Mamy do dyspozycji cztery porty USB, w tym jedno standardu 3.0 oraz jedno typu C. Pozostał również gigabitowy port Ethernet, jak też obsługa tych samych systemów operacyjnych. Dostępne jest także złącze HDMI oraz te służące do podłączenia wyświetlacza lub kamery. Ceny samej płytki na Amazonie wahają się od około 430 do 842 zł. Możemy ją również nabyć na Aliexpress, gdzie często cena jest mniejsza z uwagi na promocje. Samych zmian jak widać, nie ma zbyt wiele, jednak dodanie obsługi łączności bezprzewodowej z pewnością jest miłym dodatkiem, który może wyjść tylko na plus.

