Silicon Labs xG27 - rodzina maleńkich chipów, które pozwolą nam kontrolować nasze zdrowie poprzez... noszenie ich na zębie

Rynek urządzeń ubieralnych (wearables) cały czas zmierza do miniaturyzacji i rozwoju. Dzięki temu możemy obecnie liczyć na smartbandy czy inteligentne okulary, które są w stanie zaoferować nam coraz więcej. Tego procesu nie dałoby się inaczej osiągnąć niż przez systematycznie zmniejszane podzespoły, na które składa się końcowy sprzęt. Firma Silicon Labs zaprezentowała właśnie nową rodzinę chipów xG27, która pomoże popchnąć technologię jeszcze dalej.

Od 27 lat Silicon Labs zajmuje się produkcja i dostarczaniem mikrokontrolerów (MCU), bezprzewodowych układów scalonych (SoC) oraz różnych modułów. Ich najnowsze dzieło, wspomniana rodzina chipów xG27 składa się z modeli BG27 oraz MG27. Ich rozmiary wahają się od 2 do 5 mm kwadratowych. Mówimy więc o układzie o szerokości gumki na końcówce ołówka. Zarówno jeden, jak i drugi układ, oparte są o procesor ARM Cortex M33. Oferują one bardzo energooszczędny tryb pracy, więc mogą być stosowane do małych urządzeń, które tego wymagają. Z powodzeniem można je wykorzystać do szczoteczek do zębów, inteligentnych czujników oraz wielu innych urządzeń ubieralnych. Podczas gdy MG27 głównie wspiera protokół transmisji danych ZigBee, BG27 skoncentrowany jest na interfejsie Bluetooth. To właśnie ten drugi przyczynił się do powstania bardzo interesującego projektu.

Firma medyczna Lura Health opracowała sensor, który monitoruje zdrowie jamy ustnej za pomocą diagnostyki śliny. Odbywa się to poprzez ciągły pomiar pH oraz jej innych parametrów, a następnie dane przesyłane są do smartfona przez transmisję Bluetooth. Podstawą do tego czujnika jest właśnie BG27. Dzięki miniaturowym rozmiarom urządzenia można je umieścić na naszym zębie lub czymś w rodzaju maleńkiego uchwytu na nim. Wszelkie zebrane w ten sposób dane mogą pomóc dentystom oraz klinicystom zdiagnozować ponad 1000 różnych schorzeń. Badanie kliniczne zostały już ukończone, pozostaje tylko uzyskać zgodę FDA. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze urządzenia powinny trafić na rynek najszybciej za rok. Trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że chipy mogą pracować z napięciem zaledwie 0,8 V, więc można je stosować w plastrach medycznych czy urządzeniach, które kontrolują poziom glukozy we krwi. Możliwości jest wiele, jednak te układy na pewno mają wielki potencjał, żeby przyczynić się do rozwoju wszelkich urządzeń ubieralnych.

Źródło: The Verge