MediaTek Dimensity 8300 - nowa platforma mobilna z wyższej półki. Ma być wydajna i nadzwyczaj inteligentna

Niedawno firma MediaTek zaprezentowała swój topowy SoC do nadchodzących flagowców oznaczony jako Dimensity 9300. Producent nie zamierza jednak skupiać się jedynie na najwyższej półce i ma w zanadrzu także układ dla niżej pozycjonowanych smartfonów. Zaprezentowano właśnie układ Dimensity 8300, który choć nie będzie pobijał rekordów wydajności, to jednak i tak powinien być ciekawą opcją ze względu na mocną specyfikację i spore możliwości w zakresie sztucznej inteligencji.

MediaTek Dimensity 8300 robi wrażenie specyfikacją i potencjalnymi osiągami. Pierwszy smartfon z tym układem ma zostać zaprezentowany jeszcze pod koniec tego roku.

MediaTek Dimensity 8300 to platforma mobilna wykonana przy użyciu litografii TSMC 4 nm, która została wyposażona w osiem zasadniczych rdzeni (1x Cortex-A715 @ 3,35 GHz, 3x Cortex-A715 @ 3,0 GHz, 4x Cortex-A510 2,2 GHz), 6-rdzeniową grafikę Mali-G615 oraz układ APU 780 zdolny do obsługi 10 miliardów parametrów LLM i obsługi generatora Stable Diffusion. Jak twierdzi producent, SoC zapewnia 20% wzrost wydajności w stosunku do swojego poprzednika i lepszą energooszczędność o 30%. Jeśli natomiast chodzi o zastosowania stricte graficzne, można liczyć na 60% wzrost wydajność i 55% poprawę energooszczędności.

Procesor zapewni wsparcie dla pamięci RAM LPDDR5X @ 8533 Mbps, pamięci wewnętrznej UFS 4.0, a także dla standardów łączności 5G (Sub-6GHz), Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 6E. Zdradzono także, że smartfony z tym układem będą w stanie poradzić sobie z ekranami WQHD+ 120 Hz oraz nagrywaniem wideo w 4K@60fps HDR. Pierwszy smartfon z MediaTekiem Dimensity 8300 podobno ma zostać zaprezentowany jeszcze pod koniec tego roku. Nie wiemy jednak, co to konkretnie za telefon ani kiedy będzie dostępny.

