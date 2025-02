Marvel Rivals to olbrzymi sukces na rynku gier sieciowych, ale nie uchroniło to deweloperów przed zwolnieniami

Marvel Rivals to sieciowy hit ostatnich miesięcy. Gra cieszy się olbrzymią popularnością, ponieważ w ocenie wielu graczy wypada dużo lepiej niż jej bezpośredni konkurent, czyli Overwatch 2. Duża w tym też zasługa obecności znanych bohaterów. Niestety powodzenie gry nie wystarczyło, by zapewnić zatrudnienie dla wszystkich deweloperów. Firma NetEase postanowiła zredukować zespół pracujący nad tą produkcją w Stanach Zjednoczonych.

Marvel Rivals to niewątpliwie sukces rynkowy, o czym świadczą statystyki aktywności graczy na Steamie. Firma NetEase postanowiła jednak zwolnić część deweloperów pracujących nad grą w Seattle.

O popularności Marvel Rivals świadczą wyniki aktywności na platformie Steam. Od czasu oficjalnego debiutu w grudniu zeszłego roku, w szczytowym momencie grało w produkcję firmy NetEase równocześnie ponad 644 tys. graczy. W przeciągu ostatnich 24 godzin było to zaś blisko 319 tys., co dało grze czwarte miejsce. Oba te wyniki dotyczą oczywiście wyłącznie Steama, a trzeba pamiętać, że gra jest dostępna także na platformach NetEase Games, Epic Games oraz konsolach. Mowa zatem o olbrzymim sukcesie, który zepchnął całkowicie w cień inną kooperacyjną grę sieciową, czyli Overwatch 2 od studia Blizzard Entertainment. W tym kontekście może dziwić decyzja o redukcji zatrudnienia przez NetEase. Dotknęła ona w sposób szczególny zesół pracujący nad Marvel Rivals w Seattle.

Jak podaje chińska firma, zwolnienia dotyczą w głównej mierze osób z USA odpowiedzialnych za projektowanie gry. Podawanym powodem jest optymalizacja efektywności dalszego rozwoju produkcji. Poinformowano też, że główny zespół deweloperów pozostał nienaruszony. Chodzi tu jednak o grupę pracującą w chińskiej siedzibie NetEase. Jeden z pracowników studia Bungie (John Ebenger) w reakcji na te doniesienia stwierdził, że jest to część szerszej polityki chińskiej firmy, która wiąże się z całkowitym wycofaniem ze Stanów Zjednoczonych. Prawdopodobne jest jednak także to, że skoro zasadnicza część prac nad przygotowaniem gry została zakończona jakiś czas temu, nie było potrzeby, by nadal zatrudniać tak dużą liczbę deweloperów.

