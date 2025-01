Marvel Rivals - komiksowi bohaterowie ponownie atakują. Tym razem w formacie spod znaku Overwatch

Gry związane bezpośrednio z uniwersum Marvela to dość oczywista codzienność w branży. Znajdująca się u szczytu popularności franczyza wychodzi z bardzo różnych gatunkowych punktów wyjścia. I tak obok zapowiedzianego w ostatnich dniach projektu napędzanego Unreal Engine 5.4 pojawia się NetEase Games, podchodzące z kolei pod zupełnie nowe rejony. Zespół, w którego skład wchodzą osoby pracujące w przeszłości nad grami Battlefield czy Call of Duty, tym razem postara się stworzyć alternatywę dla Overwatcha.

W Marvel Rivals będziemy budować sześcioosobowe zespoły złożone z kultowych postaci ze świata Marvela. Wkrótce ruszy zamknięta beta.

Potwierdziły się krążące w ostatnim czasie plotki o współpracy nad Marvel Games z NetEase. Marvel Rivals jest w praktyce trzecioosobowym shooterem z naciskiem na starcia PvP drużyn składających się z sześciu graczy. Od razu widać tutaj wariację Valoranta czy wspominanego Overwatcha. Deweloperzy planują obecnie pierwsze playtesty - na które już teraz można się zapisać na ich stronie. Ogłoszono przy tym dość zróżnicowaną listę superbohaterów i złoczyńców, w których można się wcielać - przynajmniej na obecną chwilę:

Black Panther

Doctor Strange

Groot

Hulk

Iron Man

Loki

Luna Snow

Magik

Magneto

Mantis

Namor

Peni Parker

Rocket Raccoon

Scarlet Witch

Spider-Man

Storm

Star-Lord

The Punisher

Co się tyczy samej rozgrywki, możemy liczyć na pojawienie się zdolności dobrze znanych czy to z filmów, animacji czy kart komiksów - Loki będzie zmieniał się w inne postacie, Doktor Strange używał magii, Hulk szarżował na wszystko z ogromną siłą etc. - z dość interesującym dodatkiem. Dochodzą bowiem tzw. Team-Up Skills. Przykładowo, Hulk tymczasowo naładuje pancerz Iron Mana promieniami gamma, a Rocket dosiądzie Groota, tworząc wraz z nim dobrze nam znany niszczycielski duet. Zaprezentowano garść lokacji, w których śmiałkowie będą się zmagać, w tym Asgard czy futurystyczne Tokyo. Fabuła przedstawi konflikt pomiędzy Doktorem Doomem a jego wersja z 2099 roku, co doprowadza do kolizji uniwersów. Bohaterowie i antagoniści będą wspólnie łączyć się w grupy, aby pokonać obu potężnych przeciwników.

