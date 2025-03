Marvel's Wolverine - wszystko, co wiemy na temat nowych przygód Logana. Nowe materiały wideo z produkcji Insomniac Games

Odkąd Insomniac Games padło ofiarą ataku hakerskiego do sieci przedostało się mnóstwo informacji z nadchodzących produkcji, takich jak Marvel's Wolverine. Pierwsze materiały wideo ukazywały wczesną wersję gry, natomiast teraz w internecie pojawiły się dwa zwiastuny. Przy okazji znamy już cały zarys rozgrywki, aktorów wcielających się w poszczególne postacie, a także wiele więcej. Na premierę jeszcze poczekamy, jednak gra już teraz zapowiada się bardzo brutalnie.

Marvel's Wolverine to nadchodząca produkcja studia Insomniac Games, której premierę zaplanowano na jesień 2025 roku. Natomiast już teraz wiemy o grze całkiem sporo. W sieci pojawiły się właśnie dodatkowe materiały wideo.

W nowej przygodzie "Rosomaka" przyjdzie nam wkroczyć do tego samego uniwersum Marvela, w którym żyje Spider-Man, choć akcja będzie rozgrywać się po wydarzeniach z drugiej części, kiedy to mutanci żyją wszędzie, ale muszą się ukrywać, ponieważ grupa X-Menów jeszcze nie istnieje, więc nie ma kto ich chronić. Fabularnie zostanie nam zaserwowany istny rollercoaster emocji, gdyż znajdziemy tu motyw zemsty, miłości i straty. Co ciekawe, grywalne będą dwie postacie: zarówno sam Logan, jak i Jean Grey. Gra ma nam zapewnić 15 godzin rozgrywki, więc będzie należeć do dość krótkich w porównaniu z obecnymi produkcjami.

Nowe materiały wideo wskazują, że tytuł bardzo stawia na aspekt „skradankowy”, z kolei dominującą formą rozgrywki będzie walka i to naprawdę brutalna. Logan będzie mógł skorzystać również ze swoich zmysłów, na co też kładziony jest spory nacisk. Studio Insomniac Games wzorowało się na takich tytułach jak God of War: Ragnarök, Assassin's Creed: Unity oraz Uncharted 4: Kres złodzieja. W rolę głównego bohatera wcieli się Liam McIntyre, a wizerunek Jean Grey przedstawi Krizia Bajos. Nawiązując przez chwilę do przygód Nathana Drake'a - inspiracja wskazuje na fakt, że w grze znajdziemy sporo bardzo „kinowych” przerywników filmowych. Jak jednak wspomniano we wstępie - do premiery gry przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Źródło: Reddit r/insomniacleaks