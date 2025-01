Insomniac Games - studio padło ofiarą ataku hakerów. Wykradziono dane pracowników i gry Marvel's Wolverine

Ataki grup hakerskich nie są aktualnie niczym nowym, a w ostatnim czasie słyszy się tak naprawdę o coraz większej ilości takich procederów. Tym razem na celowniku znalazło się studio Insomniac Games, które jest odpowiedzialne za takie tytuły jak Ratchet & Clank, czy też Marvel’s Spider-Man. Grupa Rhysida twierdzi, że dokonała udanego ataku na wspomniane studio i weszła w posiadanie poufnych informacji. Jako dowód opublikowano grafiki skradzionych danych.

Grupa hakerów o nazwie Rhysida ogłosiła, że udało im się dokonać ataku na studio Insomniac Games, w wyniku którego skradzione zostały poufne informacje o pracownikach, a także nadchodzącej grze Marvel's Wolverine.

Wspomniana grupa hakerów w ostatnim czasie coraz bardziej daje o sobie znać. Nie tak dawno, gdyż pod koniec listopada 2023 roku, Rhysida zaatakowała prywatny szpital im. króla Edwarda VII i wykradła dane medyczne dotyczące członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Żądaniem było wówczas zapłacenie grupie 20 bitcoinów (BTC). Tym razem jest podobnie. Skradzione dane ze studia Insomniac Games dotyczą skanów paszportów obecnych, a także byłych pracowników, wewnętrznych e-maili, a także innych poufnych dokumentów. Jedną z poszkodowanych osób, którą znamy z imienia i nazwiska, jest Yuri Lowenthal, który podkładał głos Peterowi Parkerowi w grach ze Spider-Manem w roli głównej. Na dowód udanego ataku opublikowano grafiki przedstawiające omawiane dane (w dość słabej jakości).

Grupa Rhysida weszła również w posiadanie informacji o nadchodzącej grze Marvel's Wolverine. Studio Insomniac Games oprócz zapowiedzi tej produkcji w 2021 roku nie opublikowało do tej pory nic więcej. Hakerzy wyznaczyli termin 7 dni, w których studio ma się z nimi skontaktować i zapewne spełnić żądania. Międzyczasie została rozpoczęta licytacja, w której wszystkie dane będzie można zakupić. Cena wywoławcza to 50 BTC, a więc ponad 8 mln złotych. Tytułowe studio zostało poproszone o komentarz przez kilka portali technologicznych, natomiast do tej pory żaden z nich nie uzyskał odpowiedzi.

Źródło: Cyber Daily