Marvel's Spider-Man 2 - dzięki DLSS 4 gra wygląda akceptowalnie nawet podczas upscalowania obrazu z rozdzielczości 360p

Ponad sześć lat temu NVIDIA udostępniła pierwszą wersję techniki DLSS. Jej ówczesne implementacje w grach nie zachwycały, ponieważ aktywowanie tej opcji nadmiernie rozmywało obraz i generowało sporą ilość artefaktów. Na przestrzeni lat DLSS było ulepszane. Upscaling w najnowszym wcieleniu techniki jest tak dobry, że otworzył drogę do skutecznego upscalowania obrazu z rozdzielczości 360p. Widać to na przykładzie gry Marvel's Spider-Man 2.

Gra Marvel's Spider-Man 2 wygląda akceptowalnie także w przypadku skorzystania z trybu Ultra Performance w ramach nowej wersji Super Resolution. DLSS 4 przesuwa zatem granicę dla upscalingu obrazu.

Najnowsza wersja techniki upscalowania obrazu NVIDII, która jest częścią składową DLSS 4, oferuje pokaźny wzrost jakości w porównaniu ze starszymi implementacjami. Dzięki niej Cyberpunk 2077 w trybie Quality wygląda niemal tak dobrze, jak podczas renderowania w natywnej rozdzielczości, co sprawia, że większość moich zarzutów sprzed roku całkowicie zdezaktualizowało się. Podobne efekty są uzyskiwane także w PC-towej wersji gry Marvel's Spider-Man 2, która zadebiutowała kilka dni temu. Nowy model Super Resolution jest na tyle dobry, że można mówić o względnie akceptowalnej jakości obrazu nawet w trybie Ultra Performance. Jeżeli ktoś gra w rozdzielczości 1080p, będzie to oznaczało upscalowanie z niezwykle niskiej rozdzielczości 360p. W serwisie YouTube opublikowano materiał wideo, który pokazuje, czego można się w takim przypadku spodziewać.

Autor filmiku ustawił DLSS Override w aplikacji NVIDIA App na "Najnowsze". Gra została uruchomiona na karcie GeForce RTX 4060 w maksymalnych detalach graficznych. Tryb Ultra Performance pozwolił na uzyskanie bez Ray Tracingu średniej liczby FPS-ów bliskiej 90, ze spadkami 1% do około 42. Gra była w tych warunkach oczywiście w pełni grywalna, ale to nie wydajność jest tutaj naszym głównym przedmiotem zainteresowania, a jakość obrazu. Przy upscalowaniu z tak niskiej rozdzielczości nie należy oczywiście nastawiać się na fajerwerki graficzne. Marvel's Spider-Man 2 wygląda jednak w takich ustawieniach dosyć akceptowalnie, zwłaszcza jeśli weźmiemy poprawkę na kompresję wideo. Nie rażą nadmiernie artefakty graficzne, choć uniknąć się ich oczywiście nie dało. Najpoważniejszym zarzutem są glitche na wodzie w oddali. Problematyczny może być też ghosting za postaciami w ruchu, a także zauważalne rozmycie obrazu (temu można jednak przeciwdziałać na przykład za pomocą filtra wyostrzającego w NVIDIA App). Ostatecznie jednak, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że mowa tutaj o obrazie mającym wewnętrzną rozdzielczość 360p, efekt jest zaskakująco dobry.

Źródło: RandomGamingHD (YouTube)