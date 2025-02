Little Nightmares III - nadchodzi trzecia część uznanej serii. Długa prezentacja kooperacji w nieszablonowej platformówce

Supermassive Games zdążyło na przestrzeni lat stworzyć całkiem sporo tytułów, które nie tylko dobrze się sprzedały, ale zyskały całkiem spore uznanie. Szczególnie udana jest ich współpraca z Sony. Weźmy na przykład antologię grozy The Dark Pictures, czy utrzymane w podobnych klimatach The Quarry. Obecnie przejmują oni serię Little Nightmares, znakomicie łączącą w sobie kilka nurtów. W 2024 roku pojawi się zaś jej trzecia odsłona.

Little Nightmares III dostało pierwszy dłuższy gameplay, na którym możemy przyjrzeć się kwestii kooperacji w grze.

Dwie pierwsze odsłony Little Nightmares powstały dzięki Tarsier Studios. Niepokojąca platformówka z elementami grozy została znakomicie przyjęta, wyróżniając się ciekawymi pomysłami i niepowtarzalnym klimatem. Szwedzcy deweloperzy nie zajmują się już jednak tym IP, a wydawca Bandai Namco współpracuje tym razem właśnie z Supermassive Games. Dla Brytyjczyków będzie to na pewno interesujące doświadczenie, bowiem ich dotychczasowe dokonania mimo wszystko w pewnym stopniu się różnią.

Największy jak dotąd materiał skupia się na zaprezentowaniu współpracy dwojga głównych bohaterów w jednej z lokacji. Dostępna jest opcja wspólnej gry, ewentualnie single player, gdzie drugą postać zastąpi sztuczna inteligencja. Podstawy samego konceptu są niezmienione - bo i w sumie jest on na tyle przemyślany, że przetasowania w tym względzie mijałyby się z celem. Tak jak w drugiej części (pierwsza była solowa), staramy się, by dwoje dzieci uciekło z pewnej mrocznej krainy. Jako że nie mają oni żadnych szans z napastnikami, muszą się przekradać obok wszelakich niebezpieczeństw, rozwiązując przy tym wiele łamigłówek.

