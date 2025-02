Amazon Prime Gaming - oferta subskrypcji na listopad 2023 roku. Gracze otrzymali 9 produkcji do odebrania. Wśród nich Rage 2

Subskrypcję Amazon Prime można określić mianem najbardziej opłacalnej usługi spośród niemalże wszystkich, jakie są aktualnie dostępne. Decydując się na zakup abonamentu, zapłacimy zaledwie 49 zł za cały rok, a dzięki temu zyskamy dostęp do serwisu VOD, darmowych paczek z serwisu Amazon, a na dodatek w każdym miesiącu będziemy mogli odebrać nagrody w grach oraz pełne produkcje, które na stałe przypisane zostaną do naszego konta na określonej platformie. W listopadzie czeka do odebrania aż 9 tytułów.

Subskrybenci usługi Amazon Prime Gaming mogą liczyć na całkiem sporo produkcji do odebrania w listopadzie 2023 roku. Wśród nich znajdzie się Rage 2, czy też Centipede: Recharged.

Warto od razu wspomnieć, że wciąż możemy odebrać grę DOOM 3 (do 18 listopada 2023 roku). Natomiast na przyszły miesiąc (11.23) dla subskrybentów usługi Amazon Prime Gaming przygotowano całkiem pokaźną listę gier, spośród których do najlepszych propozycji można zaliczyć tytuły: RAGE 2, czy też Star Wars: Knights of the Old Republic. Pierwsza z nich to pierwszoosobowa strzelanka w postapokaliptycznym świecie, która została stworzona przez studia: Avalanche Studios oraz id Software. Drugiego tytułu z pewnością nie trzeba przedstawiać większości osób, gdyż gra do dziś uważana jest za kultową w świecie Gwiezdnych Wojen.

Pozostałe produkcje są trochę mniej znane i nie mogą się pochwalić większym budżetem, natomiast ich średnie oceny w serwisie Steam oscylują w przedziale od 8 do nawet 10/10. Z pewnością warto dać im szansę, tym bardziej że posiadając omawiany abonament, otrzymamy je za darmo. Jeśli zdecydujemy się na usługę w najbliższym czasie, to będziemy mogli odebrać także pełną wersję gry Ghostwire: Tokyo (do 1.11.23 r.). Pełna lista tytułów na listopad 2023 roku prezentuje się następująco:

RAGE 2: Deluxe Edition - 2 listopada 2023 roku (Epic Games Store)

- 2 listopada 2023 roku (Epic Games Store) Centipede: Recharged - 9 listopada 2023 roku (Epic Games Store)

- 9 listopada 2023 roku (Epic Games Store) Evan’s Remains - 10 listopada 2023 roku (Poprzez platformę Amazon)

- 10 listopada 2023 roku (Poprzez platformę Amazon) Behind the Frame: The Finest Scenery - 16 listopada 2023 roku (Poprzez platformę Amazon)

- 16 listopada 2023 roku (Poprzez platformę Amazon) Star Wars: Knights of the Old Republic - 16 listopada 2023 roku (Poprzez platformę Amazon)

- 16 listopada 2023 roku (Poprzez platformę Amazon) The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos - 22 listopada 2023 roku (Poprzez platformę Amazon)

- 22 listopada 2023 roku (Poprzez platformę Amazon) Black Widow: Recharged - 23 listopada 2023 roku (Epic Games Store)

- 23 listopada 2023 roku (Epic Games Store) Orten Was the Case - 30 listopada 2023 roku (Poprzez platformę Amazon)

- 30 listopada 2023 roku (Poprzez platformę Amazon) Caverns of Mars: Recharged - 30 listopada 2023 roku (Epic Games Store)

Źródło: Amazon