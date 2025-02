Amazon Prime Gaming prezentuje sierpniowy pakiet darmowych gier. Na subskrybentów czeka m.in. PayDay 2 i Quake 4

Amazon regularnie przygotowuje zestawy gier, które co miesiąc są udostępniane w ramach usługi Prime Gaming. Sierpniowy pakiet zdecydowanie nie jest monotematyczny, gdyż znajdziemy w nim przedstawicieli różnych gatunków. Na użytkowników czeka m.in. kooperacyjna gra akcji PayDay 2, dynamiczny FPS Quake 4 oraz polska strategia Driftland: The Magic Revival. Łącznie do biblioteki subskrybentów trafi dziewięć tytułów.

Amazon zaprezentował listę gier, które w sierpniu trafią do subskrybentów usługi Prime Gaming. Użytkownicy zagrają m.in. w PayDay 2, Quake 4 oraz Star Wars: The Force Unleashed II.

Opracowany przez szwedzkie studio Overkill Software PayDay 2 pozwala pokierować działaniami zorganizowanej grupy przestępczej. Każda z postaci posiada własny zestaw umiejętności oraz wyposażenie, co znacząco wpływa na przebieg rozgrywki. Przemyślana współpraca jest kluczowa, gdyż w trakcie wykonywania zadań na drodze graczy będą stawały nie tylko służby, ale także inni przestępcy. Oprócz podstawowej wersji gry, udostępnione zostanie DLC "The Gage Mod Courier", które zawiera 28 nowych modyfikacji broni oraz 10 osiągnięć do odblokowania.

Fani gatunku FPS będą mogli sięgnąć po Quake'a 4. Komandos Matthew Kane wraz z grupą towarzyszy musi ostatecznie wyeliminować zagrożenie ze strony pozostałych przy życiu Stroggów. Twórcy zadbali o różnorodność lokacji - eksploracja odbywa się zarówno w ciasnych, klaustrofobicznych korytarzach, jak i na dużych, otwartych przestrzeniach. Co więcej, wątek eksperymentów medycznych prowadzonych na ludziach doczekał się kontynuacji, a główny bohater zyskuje możliwość korzystania ze specjalnych implantów, dzięki którym jeszcze skuteczniej likwiduje przeciwników. Dostępny arsenał nie uległ zmianom względem poprzednich odsłon cyklu, jednak może być dodatkowo ulepszany. Dzięki odpowiednim modyfikacjom gracze poprawią szybkostrzelność oraz zwiększą zadawane obrażenia. Poniżej znajduje się pełna lista gier wchodzących w skład sierpniowego pakietu:

PayDay 2 + The Gage Mod Courier DLC (od 3 sierpnia)

Farming Simulator 19 (od 10 sierpnia)

Blade Assault (od 10 sierpnia)

Quake 4 (od 10 sierpnia)

Star Wars: The Force Unleashed 2 (od 17 sierpnia)

Foretales (od 17 sierpnia)

Driftland: The Magic Revival (od 17 sierpnia)

In Sound Mind (od 24 sierpnia)

Summertime Madness (od 31 sierpnia)

Źródło: Amazon