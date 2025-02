PayDay 3 - poznaliśmy wymagania sprzętowe dla nadchodzącej gry o przestępcach. Do zabawy trzeba niewiele

Od pewnego czasu studio Overkill Software dość aktywnie promuje wielki powrót popularnej serii, której poprzednia odsłona miała swoją premierę niemal równo dekadę temu. Słynny gang zdążył już otrzymać kilka ciekawych materiałów, które mimo wszystko pozwalają wierzyć w sukces kontynuowanej franczyzy, wraz datą premiery. Dziś w sieci wylądowały zaś minimalne i zalecane wymagania sprzętowe.

Studio Overkill Software podało wymagania sprzętowe do nadchodzącego PayDay 3. Okazuje się, że aby zagrać, nie trzeba będzie nie wiadomo jak wydajnego sprzętu.

Starbreeze Studios podzieliło się z nami minimalnymi oraz zalecanymi wymaganiami systemowymi dla gry pt. PayDay 3 - pierwszoosobowej strzelanki, która ma się ukazać już 21 września tego roku. Jako absolutne minimum Starbreeze zaleca konfigurację złożoną co najmniej z procesora Intel Core i5-9400F, karty graficznej NVIDIA GTX 1650 (4 GB) i 16 GB pamięci RAM. Zalecana konfiguracja to już z kolei przynajmniej procesor Intel Core i7-9700K, karta graficzna NVIDIA GTX 1080 (8 GB) oraz 16 GB pamięci.

Niestety nie wiadomo dokładnie, w jakie ustawienia graficzne celuje deweloper wraz z wymienionymi zaleceniami sprzętowymi. Nie podano także, ile przestrzeni dyskowej zabierze nam gra. W przypadku PayDay 2 było to 83 GB, stąd można się spodziewać, że w przypadku Trójki będzie to już tylko więcej. PayDay 3 przygotowane zostało na silniku Unreal Engine 4, jednak studio często przebąkuje o aktualizacji do UE5 już po premierze. Nie podano jednak w tym względzie dokładnego okna czasowego. Na koniec przypomnijmy, że PayDay 3 będzie bezpośrednią kontynuacją Dwójki z 2013 roku z tą różnicą, że nowe przestępcze przygody rozgrywać się będą nie w Waszyngtonie, a w Nowym Jorku.

Źródło: Steam