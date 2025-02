PayDay 3 - nowy zwiastun prezentuje skradankową część gry. Aby zagrać, będziemy potrzebowali stałego łącza

Od pewnego czasu studio Overkill Software dość aktywnie promuje wielki powrót popularnej serii, której poprzednia odsłona miała swoją premierę niemal równo dekadę temu. Słynny gang zdążył już otrzymać kilka ciekawych materiałów, które mimo wszystko pozwalają wierzyć w sukces kontynuowanej franczyzy, wraz datą premiery. Ostatnio dostaliśmy kolejne fragmenty rozgrywki, a także garść istotnych informacji związanych z jej modelem.

PayDay 3 otrzymał nową próbkę rozgrywki koncentrującej się tym razem na elementach skradankowych. Pojawiła się również dość kontrowersyjna wieść o braku opcji w postaci gry offline.

Deweloperzy udostępnili gameplay po cichu 5 dni temu. Zgrało się to zresztą z jego tematyką, jako że z początku figurował on jako niepubliczny. Tak jak poprzednio, kooperacyjny tytuł prezentuje się naprawdę dobrze, ukazując kilka fragmentów ze skoków, podczas których trzeba zachować odpowiednią dyskrecję. Nie zabraknie otwierania szyb (a potem ewentualnie gablot z eksponatami) za pomocą laserów, wewnątrz zaś należy uważać na wszelkiego rodzaju alarmy oraz oczywiście strażników. Na nich zaś zazwyczaj znajdzie się pistolet z tłumikiem czy duszenie.

Jeżeli zatem chodzi o aspekty związane z samą rozgrywką, jak na razie trudno się do czegokolwiek przyczepić. Wygląda na to, że czeka nas rozbudowana wersja poprzedniej części z rożnymi opcjami podejścia do danego skoku i potencjalnie całkiem niezłą zabawą dla kilku graczy. Pewne informacje kładą jednak cień na powyższe rewelacje. Otóż dowiedzieliśmy się przy tym wszystkim, że nie będziemy mieli możliwości ograć PayDay 3 offline - nawet w przypadku rozgrywania kampanii. Co jasne, nie spotkało się to z życzliwym odbiorem, delikatnie mówiąc.

Źródło: Prime Matter