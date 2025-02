Xbox Game Pass Core ma już wkrótce zastąpić abonament Xbox Live Gold na konsolach Microsoftu

Xbox Live Gold to usługa, która umożliwia rozgrywkę internetową na konsolach firmy Microsoft. Abonament ten pozostawał od dłuższego czasu w cieniu Xbox Game Pass Ultimate, którego był częścią. Stara oferta jest ciągle dostępna na stronie amerykańskiej firmy w cenie 29 zł za miesiąc (lub 79 zł za trzy miesiące), ale najnowsze doniesienia sugerują, że wkrótce zostanie wycofana. Ma zostać całkowicie zastąpiona przez Xbox Game Pass Core.

Już 1 września bieżącego roku abonament Xbox Live Gold, który umożliwia rozgrywkę sieciową na konsolach firmy Microsoft, zostanie zastąpiony przez Xbox Game Pass Core. W jego skład wejdzie także dostęp do ponad 25 gier.

Pierwotna wiadomość pochodzi z serwisu Windows Central, który jednak szybko ją usunął. Najprawdopodobniej było to spowodowane przedwczesną publikacją. Dla graczy najważniejsze jest to, że usługa Xbox Live Gold zniknie z oferty Microsoftu wraz z dniem 1 września bieżącego roku. Zastąpi ją abonament Xbox Game Pass Core, który nie tylko zapewni dostęp do usług sieciowych na konsoli, ale także zaoferuje szereg gier, w które będzie można grać bez ograniczeń i dodatkowych opłat. Na początkowej liście znajdzie się ponad 25 tytułów, spośród których można wymienić:

Among Us,

Descenders,

Dishonored 2,

Doom Eternal,

Fable Anniversary,

Fallout 4,

Fallout 76,

Forza Horizon 4,

Gears 5,

Grounded,

Halo 5: Guardians,

Halo Wars 2,

Hellblade: Senua's Sacrifice,

Human Fall Flat,

INSIDE,

Ori and the Will of the Wisps,

Psychonauts 2,

State of Decay 2,

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited.

Wraz z końcem Xbox Live Gold, najprawdopodobniej zakończony zostanie także program Games with Gold, w ramach którego Microsoft oferował darmowe gry na swoje konsole. Oczywiście wszystkie odebrane do tej pory tytuły pozostaną w bibliotekach graczy. Xbox Game Pass Core zaoferuje także specjalne oferty i zniżki dla swoich subskrybentów. Cena nowego wcielenia usługi ma wynieść blisko 10 dolarów za miesiąc. Jest to identyczna kwota, jak w przypadku PC Game Pass, zatem w Polsce trzeba będzie liczyć się z wydatkiem około 40 zł miesięcznie.

