Xbox testuje funkcję służącą do łatwego nagrywania i zgłaszania toksycznego zachowania graczy

Praktycznie każda osoba grająca w pozycje nastawione na tryb multiplayer doświadczyła nieodpowiedniego zachowania ze strony innych graczy. Choć większość tytułów pozwala na zgłaszanie tego typu przypadków, to łatwego rozwiązania problemu nie ma. Pewien odsetek graczy zawsze będzie cechował się toksycznym zachowaniem. Microsoft postanowił ułatwić zgłaszanie takich osób, implementując ciekawą funkcję na konsolach Xbox.

Xbox testuje funkcję pozwalającą w łatwy sposób utrwalić ostatnie 60 sekund czatu głosowego wewnątrz gry i następnie zgłosić potencjalne naruszenie zasad społeczności do zespołu zajmującego się wychwytywaniem toksycznego zachowania graczy.

Użytkownicy programu Xbox Insider, mający status Alpha lub Alpha Skip, mogą już testować nowe rozwiązanie, które pozwala w łatwy sposób nagrać i zgłosić niewłaściwe zachowanie graczy. Dzięki funkcji można w łatwy sposób przygotować 60-sekundowy klip, obejmujący czat głosowy, na którym utrwalona zostanie toksyczna aktywność innych użytkowników. Materiał z naruszeniem standardów społeczności da się następnie łatwo wysłać do zespołu zajmującego wychwytywaniem tego typu przypadków. Funkcja będzie dostępna w tysiącach gier, nie wykluczając pozycji opracowanych pierwotnie dla Xboksa 360. Początkowo będą mogli z niej skorzystać jedynie użytkownicy z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii i Nowej Zelandii. Funkcjonalność będzie działała na konsolach Xbox Series X/S oraz Xbox One.

Rozwiązanie ma być szybkie i proste w użyciu. Jego wpływ na rozgrywkę będzie ograniczony do minimum. Całość zaprojektowano tak, by możliwe było zarejestrowanie nagrania w trakcie zabawy i zgłoszenie toksycznego zachowania dopiero po jej zakończeniu. Warto zaznaczyć, że gracze nie będą mieli możliwości jego ściągnięcia, zmodyfikowania czy publicznego udostępnienia. Choć od strony technicznej klip będzie miał charakter materiału wideo, to nie pojawi się na odpowiedniej liście w systemie Xboksa. Będzie przechowywany na konsoli przez 24 godziny. W przypadku braku zgłoszenia, po tym czasie zostanie automatycznie usunięty. Wprowadzony zostanie także system powiadomień, które poinformują, czy zespół Xboksa podjął jakieś kroki w związku z przesłanym nagraniem.

Źródło: Xbox