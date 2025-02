Microsoft miał nie dzielić się informacjami o sprzedaży konsol Xbox Series... ale finalnie i tak ujawnił te dane

Microsoft już dawno temu poinformował, że w kolejnych raportach finansowych nie będzie podawał konkretnych danych sprzedażowych konsol zarówno starej generacji (Xbox One) jak również obecnej (Xbox Series). Jest to odmienne podejście do Sony czy Nintendo, które bez problemu chwalą się kolejnymi poziomami sprzedaży swoich urządzeń. Okazuje się jednak, że Microsoft, choć nie udostępnia danych w raportach finansowych, postanowił podzielić się tą informacją w trakcie Brazil's Independent Games Festival (BIG Festival), jednej z największych imprez growych na terenie Ameryki Południowej.

Microsoft na chwilę obecną sprzedał ponad 21 milionów konsol Xbox Series (a więc zarówno Series X jak również Series S).

Podczas prezentacji Microsoftu w ramach wspomnianego festiwalu (ten trwa w okresie od 28 czerwca do 2 lipca), ujawniono przybliżone dane dotyczące sprzedaży konsol Xbox One oraz Xbox Series. W przypadku obecnej generacji, według producenta sprzedano ponad 21 milionów egzemplarzy Xbox Series X oraz Series S. Dla porównania, pod koniec kwietnia Sony ujawniło iż PlayStation 5 rozeszło się w liczbie 38,5 milionów sztuk. Teraz ta liczba z pewnością jest wyższa, biorąc pod uwagę że nie ma już problemów z dostępnością konsol.

Microsoft podał również informację na temat łącznej sprzedaży konsol starej i obecnej generacji. W tym wypadku mowa o liczbie ponad 79 milionów, co wskazywałoby że Xbox One (jak również Xbox One S oraz Xbox One X) sprzedał się w nakładzie około 58 milionów egzemplarzy. Przedsiębiorstwo również opublikowało dość ciekawą informację na temat konsoli Xbox Series S. Okazuje się, że 48% spośród wszystkich graczy Xbox to osoby, które rozpoczęły granie w ekosystemie Microsoftu właśnie po zakupie najmniejszej konsoli obecnej generacji.

Źródło: WCCFTech