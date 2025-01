Xbox Series S 1 TB Carbon Black - zaprezentowano nową wersję konsoli do gier. Znamy cenę oraz datę dostępności

Xbox Series S postrzegany jest dziś jako konsola przeznaczona dla najmniej wymagających. Choć wystarczy do uruchomienia wielu nowych gier, to jednak nie ma co liczyć na wysoką płynność czy rozgrywkę w rozdzielczości 4K. Ponadto całość ograniczona jest dyskiem SSD o pojemności zaledwie 512 GB. Na szczęście już niebawem konsumenci będą mogli zakupić tę konsolę w wersji z bardziej pojemnym nośnikiem.

Konsola Xbox Series S 1 TB Carbon Black dostępna będzie 1 września bieżącego roku w cenie 1649 zł.

Podczas wczorajszej konferencji Xbox Game Showcase zaprezentowano nie tylko wyczekiwane gry, lecz także nowego Xboksa Series S 1 TB. Jak sugeruje nazwa, na pokład urządzenia trafił bardziej pojemny dysk SSD 1 TB, który umożliwi instalację znacznie większej liczby gier i przechowywanie dodatkowych danych. Całość dostępna będzie wyłącznie w czarnym kolorze o nazwie Carbon Black, który nawiązuje do konsoli Xbox Series X. Warto jednak zaznaczyć, że na tym kończy się lista zmian względem standardowego Series S - na wyższą wydajność konsoli nie ma więc co liczyć.

Konsola Xbox Series S 1 TB Carbon Black dostępna będzie dopiero 1 września bieżącego roku w cenie 1649 zł. Cena nie jest więc do końca atrakcyjna, bowiem za kilka stówek drożej można mieć znacznie mocniejsze PlayStation 5 w wersji bez napędu, jednak można podejrzewać, że prędzej czy później nowe urządzenie będzie dostępne w promocjach w nieco niższej cenie. W końcu Xbox Series S 512 GB już nie raz kosztował nawet mniej niż 1000 zł, a jego cena sugerowana to 1399 zł.

