Abonament Xbox Game Pass już wkrótce podrożeje, podobnie jak konsola Xbox Series X

Phil Spencer, szef działu Xbox w firmie Microsoft, jeszcze niedawno sugerował że w najbliższym czasie nie powinniśmy spodziewać się wzrostu cen za abonament Xbox Game Pass czy konsole Xbox Series. W ostatnim czasie przedsiębiorstwo zyskało nieco w oczach graczy po dość dobrze odebranej konferencji Xbox Games Showcase. Dzisiaj jednak potwierdzono, że w tegoroczne wakacje podwyżce ulegnie zarówno cena abonamentu jak również najmocniejszej konsoli. O jakich kwotach dokładnie mowa?

W lipcu Microsoft podniesie ceny za abonament Xbox Game Pass oraz Xbox Game Pass Ultimate. Ponadto od sierpnia wzrośnie cena za Xbox Series X.

Jeśli chodzi o abonament Xbox Game Pass oraz Xbox Game Pass Ultimate to ich ceny wzrosną począwszy od 6 lipca tego roku. Wówczas za podstawowy wariant zapłacimy 10,99 euro (42,99 złotych), z kolei najbogatsza wersja oferty będzie wyceniona na 14,99 euro (62,99 złotych). Przypominamy, że dotychczasowe ceny za obie usługi to odpowiednio 40 oraz 54,99 złotych. Jednocześnie abonament PC Game Pass nie ulegnie podwyżce ceny. Jeśli ktoś korzysta obecnie np. z kodów na abonament lub ma wykupiony z góry dłuższy okres, to nowe ceny pojawią się po zakończeniu tychże okresów.

Jeśli zaś chodzi o konsolę Xbox Series X, to Microsoft zapowiedział podwyżkę począwszy od 1 sierpnia. Dotychczasowa cena MSRP w Europie wynosiła 499,99 euro, z kolei po podwyższeniu kwoty będzie to już 549,99 euro. Mowa zatem o wzroście na poziomie 50 euro, tak samo jak swego czasu zrobiła to firma Sony wraz z konsolą PlayStation 5. Podwyżki sięgną również Polski, a jedyne kraje w których ceny pozostaną na dotychczasowym poziomie to Norwegia, Chile, Dania, Szwajcaria oraz Arabia Saudyjska. Jednocześnie cena Xbox Series S pozostanie na niezmienionym poziomie, przynajmniej na razie.

Źródło: The Verge, Microsoft