Xbox Game Pass Ultimate ponownie dostępny za 4 zł! Wróciła promocja uwielbiana przez wielu graczy

Fani Xboksa nie byli ostatnio przesadnie rozpieszczani - w końcu ostatnio Microsoft zapowiedział podwyżki cen nie tylko konsol, ale również pakietów subskrypcyjnych Game Pass... Co więcej, zniknęła uwielbiania przez graczy promocja, w ramach której dostęp do ogromnej bazy gier można było uzyskać płacąc zaledwie 4 zł. Wydaje się jednak, że gigant wsłuchał się w głos niezadowolonych graczy, bowiem tani dostęp do Game Passa ponownie jest już dostępny.

Dziś nowi użytkownicy mogą ponownie wykupić dostęp do bazy gier za 4 zł na miesiąc. Niepocieszeni mogą być więc ci, którzy już opłacali lub nadal opłacają Game Passa.

Promocja dotyczy dwóch najpopularniejszych wariantów usługi, czyli Xbox Game Pass Ultimate (domyśla cena za miesiąc 62,99 zł) i PC Game Pass (39,99 zł). Dziś nowi użytkownicy mogą ponownie wykupić dostęp do bazy gier za 4 zł na miesiąc. Niepocieszeni mogą być więc ci, którzy już opłacali lub nadal opłacają Game Passa. Warto jednak pamiętać, że po zakończeniu okresu promocyjnego opłata będzie już naliczana w cenie regularnej. Gracze niezamierzający wydawać więcej niż 4 zł będą musieli więc wcześniej ręcznie anulować subskrypcję.

Promocja na Game Passa pojawiła się bardzo dobrym dla graczy momencie. W końcu dopiero co ogłoszono, że po długiej nieobecności do usługi wróciła gra Grand Theft Auto V (tylko na konsole Xbox + chmura). Co więcej, już 6 września zadebiutuje wyczekiwana gra Starfield - nie trzeba chyba dodawać, że to jeden z największych hitów tego roku. Pytanie tylko, jak długo utrzyma się promocja? Tego nie wiemy, jednak dla wielu byłoby świetnie, gdyby była dostępna jeszcze przez dwa miesiące. Akurat, by zapoznać się z dziełem Bethesdy za zaledwie 4 zł...

Źródło: Xbox