Amazon Prime Gaming - ujawniono październikowy zestaw. Na czele oferty zeszłoroczny hit, Ghostwire Tokyo

Od dłuższego już czasu Amazon oferuje nam w ramach Prime Gaming różnej maści pozycje. Są miesiące, gdy dostajemy zestawy wcale nie gorsze od tego, co przykładowo zostawia nam co miesiąc Sony w PS Plus. Co ważne, dużo tego dobra pojawia się w formie kodów na platformy typu GOG, a nie ich własną. Ostatnio przeważnie ich taktyka opiera się na wypuszczaniu jednego hitu i kilku mniejszych gier. W zeszłym miesiącu tę rolę pełnił Football Manager 2023.

W ramach Amazon Prime Gaming w poszczególne dni października będzie można pobrać siedem gier, w tym Ghostwire: Tokyo.

Co prawda gra od Tango Gameworks nie zawojowała w zeszłym roku rynku, ani nie była wymieniana jednym tchem wśród najlepszych, ale nietypowy klimat i całkiem wciągająca rozgrywka została całkiem dobrze przyjęta wśród graczy (choć oczywiście na początku narzekano na pewne techniczne kłopoty). Ta przygodowa gra akcji rozgrywa się w opustoszałej stolicy Kraju Kwitnącej Wiśni. Wcielamy się w niej w jednego z nielicznych ocalałych, który został obdarzony mocami zdolnymi przeciwstawić się krążącym monstrom rodem z lokalnego folkloru.

Ale poza tym pojawia się jeszcze sześć kolejnych pozycji mogących nas zainteresować. Grunnd to z kolei nietypowa gra przygodowa z elementami SF czy noir, gdzie podróżujemy po różnego rodzaju ponurych lokacjach. Dalej mamy The Coma 2: Vicious Sisters, japoński survival horror również z elementami przygodówki (ewidentnie jeden z motywów oferty), humorystyczny symulator randkowy Monster Prom 2: Monster Camp, strzelankę 2D The Textorcist, roguelike FPS Golden Light i wreszcie Super Adventure Hand - platformówkę 3D, gdzie pokierujemy... dłonią. A oto szczegóły odnośnie terminów i platform, na które będzie można owe gry pobrać:

Ghostwire Tokyo (Epic Games Store) - od 5 października

Gruund (Amazon Games) - od 5 października

The Coma 2: Vicious Sisters - Deluxe Edition (GOG) - od 12 października

Monster Prom 2: Monster Camp (GOG) - od 12 października

The Textorcist (GOG) - od 19 października

Golden Light (Epic Games Store) - od 19 października

Super Adventure Hand (Amazon Games) - od 26 października

