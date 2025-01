Oferta PS Plus Essential na październik. Zagracie w The Callisto Protocol, Weird West oraz Farming Simulator 22

Od pewnego już czasu Sony wprowadziło znacznie bardziej rozwinięty model abonamentu. Wciąż jednak całkiem popularną opcją jest model, który znamy w naszym kraju od dawna, określany dziś jako Essential. Stąd też co jakiś czas wciąż przychodzą różnego rodzaju interesujące pozycje. W kończącym się miesiącu pojawiło się kontrowersyjne Saints Row, Generation Zero oraz Black Desert. Jeśli chodzi o październik, prawdopodobnie będziemy bardziej zadowoleni.

PlayStation Plus Essential wprowadzi w przyszłym miesiącu na obie ostatnie generacje konsol The Callisto Protocol, Weird West i Farming Simulator 22.

Najwyraźniej Sony postanowiło ostatnio skupić się trochę na grach, które w ten czy inny sposób rozczarowały. I tak jak wrzesień pozwala subskrybentom sprawdzić Saints Row, w październiku najgłośniejszym tytułem jest oczywiście The Callisto Protocol. Jak na ironię, dopiero co pojawiła się oficjalna informacja o odejściu Glena Schofielda, szefa i założyciela studia Striking Distance. Największy problem twórcy mieli z gigantycznymi technicznymi problemami na premierę. A już na początku przyszłego miesiąca niektórzy sprawdzą na własną rękę, czy po szeregu poprawek kosmiczny survival horror jest wart przejścia.

Ale to rzecz jasna niejedyna propozycja dla posiadaczy PS Plus Essential. Mamy również Weird West, nieco zapomnianego dziś zeszłorocznego RPG akcji z elementami immersive sima i w oryginalnej konwencji westernu w otoczce dark fantasy. Zachęcające jest to, że za grą stoi studio WolfEye, złożone z osób pracujących niegdyś nad Prey czy serią Dishonored. No i wreszcie pozostaje przyjemny i dobrze oceniany Farming Simulator 22. Dziewiąta odsłona cyklu w udanym stylu rozwija pomysły z poprzednich części.

