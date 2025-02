The Evil Within 2, uznane połączenie gry akcji i survival horroru, wśród darmowych gier na Epic Games Store

Czas na kolejny pakiet ofert od Epica. Od dłuższego już czasu podtrzymują oni tradycję regularnego obdarowywania graczy różnego rodzaju tytułami. Nierzadko są to niewielkie i tanie produkcje, innym jednak razem na konto można sobie przypisać nie lada pozycje do nadrobienia - zwłaszcza, kiedy przychodzi czas na jakiś specjalny okres w roku. Do samej końcówki jego końcówki jeszcze nam nieco zostało, ale i tym razem można znaleźć coś niebanalnego.

W ramach darmowych ofert na Epic Games Store możemy pobrać The Evil Within 2, a także logiczną platformówkę Tandem: a Tale of Shadows.

Z pewnością w pierwszej kolejności gracze zwrócą uwagę na The Evil Within 2, sześcioletnią już grę od Tango Gamerworks, które ostatnio wypuściło Ghostwire: Tokyo. Tak samo jak w pierwszej części, ponownie za sterami stanął Shinji Mikami, znany z tworzenia gier z serii Resident Evil, Devil May Cry, czy Onimusha. Poznajemy dalsze losy Sebastiana Castellanosa, znajdującego się w życiowym dołku po utracie córki. Wszystko zmienia się, gdy dowiaduje się, że tak naprawdę została ona porwana. Tym samym wkraczamy w następny koszmar z mechanikami łączącymi akcję i survival horror, ale znacząco rozwiniętymi względem poprzednika.

Następnie pojawia się liczące sobie już lekko ponad dwa lata bardzo dobrze oceniane Tandem: A Tale of Shadows. Połączenie gry logicznej z elementami platformowymi wprowadza nas do wiktoriańskiego Londynu. Tam poznajemy małą dziewczynkę oraz jej misia, którzy usiłują rozwiązać tajemniczą zagadkę zaginięcia pewnego 10-letniego syna dwojga iluzjonistów. Przebijając się przez kilkadziesiąt różnorodnych poziomów znajdujących się na terenie ogromnej posiadłości przyjdzie nam rozwiązywać łamigłówki i toczyć starcia z różnymi przeciwnikami.

Źródło: Epic Games Store