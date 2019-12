Test AMD Radeon R9 290X vs NVDIA GeForce GTX 780 - RetroGPU #2

Pojedynek weteranów w postaci Radeona HD 7970 i GeForce GTX 680 cieszył się ogromnym zainteresowaniem, czego naturalnym skutkiem było przygotowanie porównania ich następców, rozwijających założenia macierzystych architektur. Radeon R9 290X i GeForce GTX 780 wszystkiego oferowały więcej, napinając muskuły niczym naoliwieni kulturyści podczas konkursów Mister Universe, jednak w konsekwencji wzrósł również pobór energii, oznaczający konieczność odprowadzenia większej ilości ciepła ze znacznie większych układów graficznych. Niegdyś zawodnik NVIDII bez problemu pokonywał albo przynajmniej remisował z konkurentem, aczkolwiek historia i ostatnie testy dobitnie pokazują, że modele AMD znacznie lepiej znoszą próbę czasu. Jak sprawa wygląda w przypadku drugiej generacji Keplera i GCN?

Autor: Sebastian Oktaba

GeForce GTX 780 (Ti) jest dokładnie tym samym dla GeForce GTX 680, czym Radeon R9 290X dla Radeona HD 7970 - wersją rozwojową zupełnie nowych konstrukcji, które producenci zaprezentowali kilkanaście miesięcy wcześniej. Zmiany dokonane w architekturach okazały się stosunkowo niewielkie, wyraźnie przybyło natomiast jednostek wykonawczych oraz megabajtów pamięci graficznej, mających kluczowy wpływ na wydajność i długowieczność. Darujmy sobie zatem przybliżanie niuansów, skupiając na założeniach testowych oraz twardej specyfikacji technicznej. Zawczasu odpowiem natomiast na pytanie, które z pewnością nurtuje część czytających - dlaczego razem z Radeon R9 290X zestawiłem GeForce GTX 780, chociaż ówczesnym flagowcem NVIDII był model GeForce GTX 780 Ti? Sprawa jest bardzo prosta - cena startowa. Radeon R9 290X w momencie premiery był tańszy od GeForce GTX 780, nawet nie wspominając o GeForce GTX 780 Ti wycenionym na bagatelka 699 dolarów. Wprawdzie NVIDIA szybko dokonała stosownych korekt, jednak nawet wówczas Radeon R9 290X bardziej konkurował z GeForce GTX 780, aniżeli mocniejszą odmianą GK110 z dopiskiem Ti. Ostatecznie dla świętego spokoju obydwa Keplery umieściłem na wykresach. Radeona 9 290 niestety aktualnie nie posiadam, ale odliczcie 9% od wyników R9 290X i będziecie mieli jego osiągi.

Radeon R9 290X i GeForce GTX 780 oferowały wszystkiego więcej od poprzedników, napinając muskuły niczym naoliwieni kulturyści podczas konkursów Mister Universe. A kto dzisiaj ma większą krzepę?

GeForce GTX 780 bazuje na układzie GK110 Kepler wykonanym w dobrze znanej 28 nm litografii, którego wykorzystywano wcześniej w profesjonalnych urządzeniach należących do rodziny Tesla, natomiast w środowisku gamingowym zadebiutował w GeForce GTX Titan. Wstawienie 12 bloków SMX zaowocowało 2304 procesorami CUDA, 192 jednostkami teksturującymi oraz 48 jednostkami renderującymi. GeForce GTX 780 dysponuje nieco słabszą specyfikacją oraz 3 GB GDDR5, podczas gdy Titan otrzymał 6 GB, jednak niezmieniona pozostała szerokość magistrali wynosząca 384-bity. Zegar pamięci tradycyjnie ustawiono na 6008 MHz, podbijając przepustowość do ponad 288 GB/s. Bazowe taktowanie rdzenia graficznego w GeForce GTX 780 wynosi 863 MHz, wzrastając w trybie GPU Boost 2.0 do deklarowanych minimum 900 MHz, ale ostateczna wartość jest uzależniona od limitu zasilania oraz temperatur. Urządzenie obsługuje też wszystkie rozwiązania wprowadzone w serii GeForce GTX 600 i GTX Titan m.in. wygładzanie krawędzi TXAA czy adaptacyjną synchronizację pionową. W momencie premiery GeForce GTX 780 kosztował sugerowane 2799 PLN, czyli blisko 1000 złotych mniej od GeForce GTX Titan.

GTX 680 GTX 780 HD 7970 R9 290X Układ graficzny GK104 GK110 Tahiti XT Hawaii XT Architektura Kepler Kepler GCN 1.0 GCN 2.0 Litografia 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm Rozmiar rdzenia 294 mm² 561 mm² 352 mm² 438 mm² Tranzystory 3.5 mld 7.1 mld 4.3 mld 6.2 mld Jednostki SP 1536 2304 2048 2816 Jednostki TMU 128 192 128 176 Jednostki ROP 32 48 32 64 Rozmiar pamięci 2048 MB GDDR5 3072 MB GDDR5 3072 MB GDDR5 4096 MB GDDR5 Szyna pamięci 256-bit 384-bit 384-bit 512-bit Przepustowość 192.3 GB/s 288.4 GB/s 264.0 GB/s 320.0 GB/s Taktowanie bazowe 1006 MHz 863 MHz 925 MHz 1000 MHz Taktowanie BOOST 1058 MHz 902 MHz - - Taktowanie pamięci 6008 MHz 6008 MHz 5500 MHz 5000 MHz Współczynnik TDP 195 W 250 W 250 W 290 W Cena startowa 499 USD 649 USD 549 USD 549 USD Data premiery Marzec 2012 Maj 2013 Grudzień 2011 Październik 2013

Rdzeń Hawaii XT (GCN 2.0) napędzający Radeona R9 290X posiada 2816 jednostek cieniujących, 176 jednostek teksturujących oraz 64 jednostki renderujące, będąc zarazem znacznie mniejszym od GK110 pomimo wykonania w litografii 28 nm. Całość doprawiono 4 GB pamięci GDDR5 na 512-bitowej magistrali, zapewniającej przepustowość rzędu 320 GB/s. Specyfikacja techniczna tego modelu nawet dzisiaj wygląda imponująco. Częstotliwość pracy rdzenia Radeon R9 290X wynosi 1000 MHz, zamieniając się dynamicznie w zależności od temperatury, napięcia czy zakresu obrotów coolera, co wzbudzać powinno słuszne skojarzenia z GPU Boost 2.0 stosowanym w GeForce GTX 700. Jednak w przypadku rozwiązania AMD PowerTune taktowanie nie wzrasta, ale zostaje zredukowane poniżej najwyższej deklarowanej wartości, jeżeli układ graficzny osiągnie zbyt wysokie temperatury (~94C). Warto jeszcze wspomnieć, że Radeon R9 290X towarzyszyło wprowadzenie CrossFire bez mostków, technologii TrueAudio i ogłoszenie niskopoziomowego API Mantle. Prawdziwą bombę stanowiła natomiast sugerowana cena startowa Radeona R9 290X, która w momencie debiutu wynosiła 2100 PLN. Niestety, dostępność była kiepska, wersje autorskie kazały na siebie czekać długie tygodnie, a referenty były głośnymi i gorącymi suszarkami, więc summa summarum premiera nie wyszła AMD najlepiej.

PS: Ponieważ nie dysponuję sprawnymi modelami referencyjnymi Radeona R9 290X i GeForce GTX 780 / Ti, miejsce ich zastąpiły porównywalnej klasy modele autorskie. W takim przypadku więcej jednak zyskuje NVIDIA, bo algorytm GPU Boost 2.0 działa efektywniej kiedy temperatury są niższe, a limit zasilania większy, co ASUS w obydwu przypadkach zapewnia.