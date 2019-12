Test AMD Radeon HD 7970 vs NVDIA GeForce GTX 680 - RetroGPU #1

Kiedyś w świetle reflektorów rywalizowali o najwyższą stawkę - tytuł najwydajniejszej high-endowej karty graficznej z jednym procesorem - dzisiaj egzystują na marginesie gamingowego społeczeństwa, kompletnie zapomniani przez producentów... jednak nie samych użytkowników. Chociaż okres świetności AMD Radeon HD 7970 i NVIDIA GeForce GTX 680 definitywnie przeminął, ponad siedmioletnie układy pozostają w nieustannym użytku, będąc dostępnymi na rynku wtórnym za dosłownie grosze. Jesteście ciekawi jak dzisiaj sprawują się flagowe karty graficzne 2012 roku, które kosztowały wówczas ponad 2000 złotych? Wsiadajcie do redakcyjnego wehikułu czasu - wyruszamy na pierwszy odcinek retro przygody GPU!

Autor: Sebastian Oktaba

Obydwie topowe wówczas kart graficzne pojawiły się między grudniem 2011 i marcem 2012 roku, jednak to Radeon HD 7970 jako pierwszy zainicjował 28 nm proces technologiczny, będący znaczącym krokiem naprzód względem 40 nm układów stosowanych w rodzinach Radeon HD 6000 (Cayman) oraz GeForce GTX 500 (Fermi). Konkurencja w postaci GeForce GTX 680 dołączyła w późniejszym terminie, co poskutkowało wprowadzeniem Radeona HD 7970 GHz Edition w czerwcu 2012 roku, ponieważ Kepler okazał się przeważnie szybszy od najmocniejszego Tahiti. Flagowcowi AMD podniesiono taktowania rdzenia i pamięci, natomiast twarda specyfikacja techniczna pozostała niezmieniona. Finalnie to Radeon HD 7970 GHz zwyciężył pojedynek jednordzeniówek, bowiem zwiększenie o około 13% taktowania chipu graficznego oraz dołożenie kolejnych 10% megaherców pamięciom wystarczyło, żeby ostatecznie przegonić GeForce GTX 680, któremu NVIDIA nie zafundowała odświeżenia. Warto jeszcze wspomnieć, że GeForce GTX 680 i Radeon HD 7970 występowały również w edycjach posiadających dwukrotnie więcej pamięci graficznej, aczkolwiek popularność tych wariantów ze względów ekonomicznych oraz ówczesnego wykorzystania VRAM była znikoma. Zanim zerkniecie w wyniki wydajności, przypomnijmy sobie jeszcze specyfikację techniczną bohaterów niniejszego retro-testu.

AMD Radeon HD 7970 napędza 28 nm układ Tahiti XT pochodzący z rodziny Southern Islands, zapewniający obsługę DirectX 11.1 oraz interfejsu PCI Express 3.0, co uczyniło z niego najbardziej zaawansowany technologicznie akcelerator dostępny wówczas na sklepowych półkach. Architektura Graphics Core Next zastąpiła wysłużone VLIW4 (Pitcairn / Cape Verde / New Zeland) przynosząc mnóstwo fundamentalnych zmian, o których szerzej możecie przeczytać na kolejnych podstronach niniejszej publikacji. Układ Tahiti XT zawiera 2048 jednostek cieniujących, 128 jednostek teksturujących oraz 32 jednostki renderujące, doprawione 3 GB pamięci GDDR5 na 384-bitowej magistrali, owocujące przepustowością na poziomie 264 GB/s. Wydajność podsystemu pamięci będzie od teraz znakiem rozpoznawczym produktów AMD. Bazowe taktowanie rdzenia AMD Radeon HD 7970 wynosiło 925 MHz, jeszcze bez uwzględnienia żadnego trybu Boost wprowadzonego dopiero w edycji GHz Edition, zaś częstotliwość pamięci ustawiono na wartości 5500 MHz. Zegary przyspieszonej wersji wynosiły odpowiednio: 1050 i 6000 MHz. Redakcyjny sejf wypełniony samplami testowymi przechowywał referencyjnego AMD Radeon HD 7970 niczym starożytny artefakt, działającego do dzisiaj bez najmniejszych problemów, dlatego będziecie mogli zobaczyć wyniki dokładnie tego samego egzemplarza, którego używaliśmy w grudniu 2011 roku w premierowym artykule.

GTX 680 GTX 1650 SUPER HD 7970 RX 570 Układ graficzny GK104 TU116 Tahiti XT Polaris 20 Architektura Kepler Turing GCN 1.0 GCN 4.0 Litografia 28 nm 12 nm 28 nm 14 nm Rozmiar rdzenia 294 mm² 284 mm² 352 mm² 232 mm² Tranzystory 3.5 mld 6.6 mld 4.3 mld 5.7 mld Jednostki SP 1536 1408 2048 2048 Jednostki TMU 128 88 128 128 Jednostki ROP 32 48 32 32 Rozmiar pamięci 2048 MB GDDR5 4096 MB GDDR6 3072 MB GDDR5 4096 MB GDDR5 Szyna pamięci 256-bit 128-bit 384-bit 256-bit Przepustowość 192.3 GB/s 192.2 GB/s 264.0 GB/s 224.0 GB/s Taktowanie bazowe 1006 MHz 1530 MHz 925 MHz 1168 MHz Taktowanie BOOST 1058 MHz 1725 MHz - 1244 MHz Taktowanie pamięci 6008 MHz 12000 MHz 5500 MHz 7000 MHz Współczynnik TDP 195 W 100 W 250 W 120 W Cena startowa 499 USD 159 USD 549 USD 169 USD Data premiery Marzec 2012 Listopad 2019 Grudzień 2011 Kwiecień 2017

Układ graficzny GK104 pochodzący z rodziny Kepler wykorzystującej 28 nm litografię, powstał jako bezpośredni sukcesor niesławnego 40 nm Fermiego, którym NVIDIA desperacko próbowała dogonić uciekające AMD. Poskutkowało to wydaniem prądożernego oraz gorącego GeForce GTX 480, długo będącego bohaterem złośliwych memów, a dopiero wprowadzone kilka miesięcy później GeForce GTX 500 zrehabilitowały markę poprawioną wydajnością oraz usprawnionym zarządzaniem energią. Nowa architektura przyniosła natomiast bardzo poważne zmiany względem poprzedników, dokładniej opisane na następnych stronach, jakich założenia nieustannie są przez producenta rozwijane. Procesor GK104 zawiera 1536 jednostek CUDA, 128 jednostek teksturujących i 32 renderujące, wspomagane 2 GB pamięci GDDR5 na 256-bitowej magistrali o przepustowości 192 GB/s. Zegar rdzenia fabrycznie ustawiono na 1006 MHz, jednak NVIDIA jako pierwsza wprowadziła interesujący mechanizm nazwany GPU Boost, pozwalający urządzeniu na dynamiczne zwiększanie taktowania w sprzyjających warunkach. Pamięci pracują ze stałym zegarem 6008 MHz. GeForce GTX 680 wzorem Radeon HD 7970 obsługuje DirectX 11.1 oraz interfejs PCI-Express 3.0, jak również szereg autorskich technologii NVIDII (m.in. TXAA, FXAA) czy wreszcie Adaptive Vsync. Nasze zasoby obejmują także referencyjny model pierwszego Keplera, więc porównanie z konkurencyjnym Tahiti będzie wyjątkowo wyrównane.