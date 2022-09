Intel XeSS w końcu debiutuje na rynku. Technika rekonstrukcji obrazu jest już dostępna w Shadow of the Tomb Raider

Podczas wczorajszej konferencji w ramach Intel InnovatiON, ruszyła w końcu machina związana z premierą kart graficznych Intel ARC. Producent potwierdził, że flagowy model ARC A770 (razem w wersją Limited Edition) zadebiutuje na rynku 12 października w cenie rozpoczynającej się od 329 dolarów. W podobnym czasie ma również pojawić się nieco słabszy model ARC A750. Jednocześnie na rynku zadebiutowała technika XeSS, która wykorzystuje AI do upscalowania rozdzielczości i zwiększenia wydajności.

Intel XeSS w końcu zadebiutowało na rynku. Nowa technika upscalingu obrazu trafiła już do gry Shadow of the Tomb Raider.

Intel XeSS to już trzecia technika upscalowania obrazu, dostępna dla kart graficznych. NVIDIA posiada swoje DLSS dla układów GeForce RTX (wkrótce zadebiutuje DLSS 3 dla RTX 4000), AMD z kolei proponuje otwarte rozwiązanie w postaci FSR 1.0 oraz FSR 2.0 (teraz to już właściwie 2.1). Technika Intela wykorzystuje uczenie maszynowe w celu lepszego upscalowania rozdzielczości z niższej rozdzielczości. Shadow of the Tomb Raider dostąpiło zaszczytu bycia pierwszą produkcją, w której możemy uruchomić XeSS. Oferowane są cztery tryby obrazu: Ultra Quality, Quality, Balanced oraz Performance. Jak widać na poniższym zrzucie, do działania XeSS nie potrzebujemy karty graficznej Intela. Mimo wykorzystania AI, rozwiązanie to jest otwarte, podobnie jak FSR 1/2. Kod źródłowy XeSS został także opublikowany na platformie GitHub.

Intel XeSS do działania wykorzystuje zarówno sprzętowe jednostki Matrix (XMX) w kartach graficznych ARC jak również instrukcje DP4a w zgodnych kartach oraz zintegrowanych układach. Choć użycie DP4a jest wystarczające do odpowiedniego działania XeSS, to optymalnym rozwiązaniem będzie posiadanie GPU ze sprzętowymi jednostkami. Przykładowo Intel ARC A380 posiadający 1024 procesorów FP32 może wykonać maksymalnie 4096 operacji typu INT8 - a to właśnie te operacje są wykorzystywane do XeSS (każdy shader jest w stanie wykonać 4 operacje INT8 w jednej chwili). Jednocześnie ta sama karta graficzna posiadająca 128 rdzeni XMX jest w stanie w tym samym czasie wykonać 4-krotnie więcej operacji typu INT8, ponieważ każdy z rdzeni XMX może przeprowadzić 128 operacji INT8 (1024 x 4 = 4096 operacji INT8 na shaderach, z kolei 128 x 128 = 16 384 operacji INT8 na sprzętowych rdzeniach XMX). Z tego powodu, choć XeSS będzie rozwiązaniem w pełni otwartym, najlepsze rezultaty zobaczymy na kartach graficznych Intel ARC. Z pewnością sprawdzimy XeSS zarówno w Shadow of the Tomb Raider, jak również kolejnych nadchodzących grach tj. Gotham Knights oraz Skull and Bones.

Źródło: CapFrameX, GitHub