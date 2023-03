Intel vPro - zaprezentowano nową generację biznesowej platformy. Będzie bazowała na procesorach Raptor Lake

Intel vPro to zintegrowana platforma komputerowa skierowana przede wszystkim do klientów biznesowych. Cechuje się kilkoma ciekawymi rozwiązaniami, wśród których można wyróżnić wzmocnione zabezpieczenia na poziomie sprzętowym czy funkcję Intel AMT, umożliwiającą zdalne zarządzanie w organizacji. Amerykańska firma zaprezentowała właśnie kolejną edycję platformy, która wykorzystuje tym razem procesory Intel Core 13. generacji.

Amerykański producent zaprezentował nową generację platformy Intel vPro. Jej podstawą będą procesory Intel Core 13. generacji. Można liczyć na wysoki poziom zabezpieczeń.

Ogłoszone plany przewidują debiut w tym roku ponad 170 laptopów, komputerów stacjonarnych oraz stacji roboczych od takich producentów, jak Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Fujitsu, Panasonic oraz Samsung. Klienci zatem będą mogli skorzystać z bardzo szerokiej oferty rozwiązań, które ułatwią wykonywanie pracy, a także zaoferują odpowiedni poziom zabezpieczeń. Intel vPro charakteryzuje się bowiem kilkudziesięcioma rozwiązaniami sprzętowymi, które mają ograniczyć potencjalną powierzchnię ataków cybernetycznych o około 70%, w porównaniu do rozwiązań zastosowanych w przeciętnym czteroletnim komputerze. Platforma obsługuje także szyfrowanie pamięci, pozwalające wzmocnić ochronę ze strony zabezpieczeń bazujących na wirtualizacji. Ponadto Intel vPro posiada wbudowane mechanizmy, które umożliwiają wykrywanie aplikacji typu ransomware i oprogramowania, z pomocą którego przeprowadza się ataki na łańcuch dostaw. Producent reklamuje swoje rozwiązanie jako najbardziej kompleksowe w całej branży.

Nowa generacja platformy bazuje na procesorach Intel Core 13. generacji i korzysta z ich wszystkich zalet. Oznacza to wysoki poziom wydajności zapewniany przez hybrydową konstrukcję bazującą na rdzeniach Performance i Efficient. Można liczyć między innymi na lepszą nawet o 65% wydajność w aplikacjach dedykowanych systemowi Windows w porównaniu do trzyletniego komputera stacjonarnego. Platforma ma zaoferować także wyższy poziom wydajności niż rozwiązania proponowane przez AMD i Apple. Urządzenia oparte na Intel vPro będą też odznaczały się lepszym zarządzaniem procesami, poprzez wykorzystanie technologii Intel Thread Director. Cechą charakterystyczną w przypadku laptopów będzie również długi czas pracy na baterii. Sprzęt zaoferuje pełne wsparcie dla Wi-Fi 6E oraz Thunderbolt 4. Jak wskazuje producent, platforma Intel vPro powinna doskonale sprawdzić się w handlu, edukacji, opiece zdrowotnej czy produkcji. Jej dostępność nie będzie ograniczona wyłącznie do dużych podmiotów. Na sprzęt tego typu będą mogły sobie pozwolić także małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne.

Źródło: Intel