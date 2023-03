Raja Koduri z końcem miesiąca odejdzie z firmy Intel - informację potwierdził Pat Gelsinger

Raja Koduri z pewnością jest znany wszystkim (a przynajmniej większości) czytelników PurePC - to w końcu on przez lata pracował w firmie AMD, projektując m.in. architekturę Vega, a także mając swój udział w pracach nad pierwszą generacją Navi. Później, dość nieoczekiwanie, Raja opuścił AMD i przeniósł się do Intela, gdzie otrzymał zadanie zaprojektowanie od podstaw nowej architektury GPU, skalowalnej zarówno pod centra danych, gamingowe karty graficzne czy zintegrowane układu graficzne. Teraz otrzymaliśmy informację, że Raja nie będzie dłużej kontynuował pracy w Intelu.

O tym, że Raja Koduri opuści firmę Intel, dowiedzieliśmy się od obecnego dyrektora generalnego przedsiębiorstwa, a więc od Pata Gelsingera. W serii krótkich wiadomości na Twitterze poinformował on, że zarówno Raja Koduri jak również Dr. Randhir Thakur (starszy wiceprezes oraz prezes w Intel Foundry Services) wraz z końcem bieżącego miesiąca opuszczą firmę. Druga z wymienionych osób miała bardzo duży wkład w zaprojektowanie i wdrożenie strategii znanej jako Intel IDM 2.0 (dotyczącej m.in. planów stworzenia nowych fabryk).

On a bittersweet note, saying farewell to @Randhir_Intel and @RajaXg , both leaving Intel at the end of March.

Na chwilę obecną nie poinformowano, kto zastąpi Raję na stanowisku Chief Architect w dziale zajmującym się m.in. projektowaniem układów graficznych. Raja również w najbliższych tygodniach omówi swój następny etap rozwoju. Już teraz jest potwierdzono, że zarówno Raja Koduri jak również Dr. Randhir Thakur będą razem pracować w nowej firmie zajmującej się tworzeniem oprogramowania AI z myślą o grach i szeroko pojętej rozrywce.

Thank you @RajaXg for your many contributions to Intel tech & architecture-especially w/high-performance graphics that helped bring 3 new product lines to market in ‘22. Wishing you success as you create a new software co. around generative AI for gaming, media & entertainment.