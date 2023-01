Intel Alchemist Refresh oraz Battlemage GPU - nowe informacje o premierach kart graficznych na lata 2023-2024

W ubiegłym roku Intel wprowadził do oferty pierwsze desktopowe karty graficzne ARC z rodziny Alchemist i oparte na architekturze Xe-HPG. Nie była to z pewnością premiera bezproblemowa, bo oprócz wielokrotnych opóźnień doszły również kłopoty z optymalizacją sterowników, zwłaszcza pod starsze biblioteki DirectX. Producent obecnie nieustannie poprawia ich jakość, ale co z przyszłymi premierami? YouTuber Red Gaming Tech opublikował nieoficjalny plan wydawniczy Intela, zakładający zarówno odświeżone układy Alchemist jak i drugą generację Battlemage. Na ten drugi przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać.

Według nieoficjalnego planu wydawniczego, Intel na drugą połowę roku szykuje premierę odświeżonych kart ARC z rodziny Alchemist, a na drugi kwartał 2024 roku - pierwsze karty graficzne Battlemage.

Intel podczas targów CES 2023 nie ogłasza żadnych konkretnych wiadomości związanych z kartami graficznymi. W sieci jednak opublikowano nieoficjalny plan wydawniczy, który pochodzi jeszcze z trzeciego kwartału 2022 roku. Od tego czasu plany mogły już ulec zmianom, ale analizując to co przedostało się do sieci, widać że Intel przynajmniej kilka miesięcy temu planował debiut odświeżonych kart graficznych ARC z rodziny Alchemist+. Modele te mają charakteryzować się poborem mocy w zakresie od 175 do 225 W oraz od 75 do 100 W. Ten pierwszy ma skorzystać z układu ACM-G21, a bardziej energooszczędne wersje z układu graficznego o oznaczeniu ACM-G2. Wcześniej bo na przełomie Q1 oraz Q2 2023 roku mają pojawić się dwa kolejne modele kart, w obu przypadkach wyposażone w 6 GB pamięci GDDR6 16 Gbps oraz z poborem mocy na poziomie 150 W. Karty te mają być pozycjonowane pomiędzy ARC A380 oraz ARC A750, które zdążyły już zadebiutować na rynku.

Jeśli opublikowany plan wydawniczy jest autentyczny, to wynika z niego że Intel już w 2022 roku zdecydował się na przełożenie premiery drugiej generacji Xe-HPG - Battlemage - na 2024 roku Według rozpiski pierwsze karty z układem BMG-G10 z poborem mocy poniżej 225 W miałyby zadebiutować gdzieś w połowie drugiego kwartału 2024 roku, najpewniej w okresie na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku. Niedługo później mają pojawić się karty z układem graficznym BMG-G21 o poborze mocy poniżej 150 W. Wysyłanie pierwszych próbek do partnerów w celu testów i opracowania autorskich konstrukcji ma się odbyć od początku 2024 roku. Podkreślamy jednak, że nie są to oficjalne informacje, a do teraz plany Intela mogły się po raz kolejny zmienić.

