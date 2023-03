Intel Raptor Lake-S Refresh - pojawił się przeciek dotyczący potencjalnej daty premiery odświeżonych procesorów

Jak wiadomo ze wcześniejszych doniesień, firma Intel planuje już wkrótce wydać odświeżoną linię procesorów Raptor Lake-S. Choć nie będzie to pełnoprawna kolejna generacja sprzętu, to zaoferuje ona parę mniejszych zmian, które powinny pozytywnie wpłynąć na ich wydajność. Plany Intela zakładają premierę nowych procesorów w trzecim kwartale bieżącego roku. Teraz najprawdopodobniej poznaliśmy dokładny miesiąc ich debiutu.

Według nieoficjalnych informacji, odświeżona wersja procesorów Intel Raptor Lake-S zadebiutuje w sierpniu bieżącego roku. Można spodziewać się ograniczonych zmian w specyfikacji chipów.

Choć informacje te są nieoficjalne i trzeba do nich podchodzić z dużą rezerwą, to ujawnił je mający niezłą reputację informator, który ukrywa się pod nazwą użytkownika @wxnod. Na Twitterze wywiązała się krótka wymiana zdań pomiędzy nim, a osobą o pseudonimie @harukaze5719. Zapytany o dokładną datę premiery nowych procesorów, autor przecieku odpowiedział bardzo wymownym wpisem, który sugeruje, że chipy Intel Raptor Lake-S Refresh zadebiutują w sierpniu bieżącego roku. Co prawda, pytanie zostało już usunięte, ale w sieci ciągle można znaleźć odpowiedź @wxnod. Zaprezentowana data premiery wydaje się dosyć wiarygodna, ale musimy zaczekać aż zostanie oficjalnie potwierdzona przez Intel.

Nowe procesory amerykańskiego producenta będą najprawdopodobniej tylko lekko usprawnioną konstrukcją względem standardowych jednostek Raptor Lake-S. Wykorzystana zostanie dobrze znana litografia Intel 7 (czyli w istocie proces 10 nm), ale z drobnymi poprawkami. Ma to zagwarantować wyższe o kilkaset MHz taktowanie w porównaniu do starszych procesorów. Liczba rdzeni pozostanie niezmieniona. CPU mają cechować się pełną kompatybilnością z już istniejącymi płytami głównymi, które wykorzystują podstawkę LGA 1700. Według nieoficjalnych informacji, nowe jednostki Raptor Lake-S Refresh mogą posiadać jednak większą ilość pamięci cache, a także specjalny regulator napięcia (DLVR), który zapewni wyższą efektywność energetyczną podczas ich użytkowania.

