Intel N150, N250, N350 oraz N355 - Specyfikacja energooszczędnych procesorów Twin Lake

Od jakiegoś czasu pojawiały się w sieci informacje o procesorze Intel N150 z rodziny Twin Lake, będącym odświeżoną wersją Intel N100 z serii Alder Lake-N. Mowa o energooszczędnym procesorze, wykorzystującym wyłącznie rdzenie Efficient. Tego typu układy mogą znaleźć zastosowanie w tanich laptopach czy zestawach Mini PC. Teraz poznaliśmy szczegóły specyfikacji trzech pozostałych procesorów z tej serii - Intel N250, Intel N350 oraz Intel N355. Wykorzystają one od 4 do maksymalnie 8 rdzeni Efficient.

Poznaliśmy specyfikację procesorów Intel Twin Lake, będących następcami energooszczędnych układów Alder Lake-N.

W sieci pojawiła się specyfikacja procesorów Intel Twin Lake. Najmocniejszym przedstawicielem będzie Intel N355 z 8 rdzeniami Efficient (mikroarchitektura Gracemont) i zegarami od 3,0 GHz (bazowy) do 3,9 GHz (Turbo). Ma on również nieco wyższy współczynnik PL1 oraz PL2 w stosunku do pozostałych układów Twin Lake. PL1 może być konfigurowalny w zakresie od 9 do 15 W, podczas gdy PL2 wynosi maksymalnie 35 W. Procesorem o podobnej konfiguracji będzie Intel N350 - tutaj także otrzymamy 8 rdzeni Efficient. Z racji niższego parametru PL1 (7 W), niższe będzie taktowanie bazowe, wynoszące 2,6 GHz. Turbo Boost 2.0 pozostanie bez zmian, jednak PL2 zostanie ograniczone do 25 W.

Intel N150 Intel N250 Intel N350 Intel N355 Seria Twin Lake Twin Lake Twin Lake Twin Lake Litografia Intel 7 Intel 7 Intel 7 Intel 7 Rdzenie/wątki 4C/4T 4C/4T 8C/8T 8C/8T Konfiguracja 4x Efficient 4x Efficient 8x Efficient 8x Efficient Zegar bazowy 2,9 GHz 3,2 GHz 2,6 GHz 3,0 GHz Zegar Turbo 3,6 GHz 3,8 GHz 3,9 GHz 3,9 GHz Układ iGPU Intel Graphics (24 EU) Intel Graphics (32 EU) Intel Graphics (32 EU) Intel Graphics (32 EU) Taktowanie iGPU Do 1000 MHz Do 1250 MHz Do 1350 MHz Do 1350 MHz PL1 6 W 6 W 7 W 9-15 W PL2 25 W 25 W 25 W 35 W

Pozostałe dwa procesory - Intel N150 oraz N250 - wykorzystują już tylko 4 rdzenie Efficient. Zegary bazowe wynoszą odpowiednio 2,9 GHz dla Intel N150 oraz 3,2 GHz dla Intel N250. Maksymalne taktowanie to już 3,6 GHz (N150) oraz 3,8 GHz (N250). Współczynnik PL1 jest w tym wypadku ograniczony do 6 W, podczas gdy PL2 jest identyczny jak dla N350 i wynosi 25 W. Warto dodać, że tylko wariant N150 oferuje układ graficzny Intel Graphics z 24 blokami EU (architektura Xe-LP). Pozostałe trzy procesory posiadają iGPU z 32 blokami EU.

Źródło: VideoCardz, X @jaykihn0