Cichy debiut pierwszego procesora Intela z serii Twin Lake. Nowa jednostka bez zapowiedzi trafia do mini PC

Jeżeli jakiś czas temu szukaliśmy budżetowego mini PC, który miałby służyć głównie do pracy biurowej i mniej wymagających zadań, to jest spora szansa, że trafiliśmy na procesor Intel N100. Ta należąca do rodziny Alder Lake-N jednostka wyróżnia się bowiem całkiem dobrym stosunkiem wydajności do poboru mocy. Następca z nowej serii Twin Lake pojawił się już na rynku, choć bez oficjalnej zapowiedzi. Możemy go nabyć w kilku modelach kompaktowych komputerów.

Rodzina Intel Twin Lake zadebiutowała, jednak w dość niecodziennych okolicznościach. Firma nie zapowiedziała żadnej z nowych jednostek, a przy tym nie wprowadziła ich oficjalnie na rynek - mimo to jedną można już nabyć.



NucBox G2 Plus

O serii procesorów Intel Twin Lake dowiedzieliśmy się z "branżowych plotek" już w maju 2024 roku. W tamtym czasie była mowa o tym, że nadchodzące jednostki pojawią się na rynku w komputerach w drugiej połowie 2024 lub na początku 2025 roku. Jednak firma Intel nigdy nie potwierdziła tych informacji. Do tej pory nie można też znaleźć nowych procesorów z rodziny Twin Lake na oficjalnej stronie internetowej tego producenta, a mimo to od jakiegoś czasu jesteśmy w stanie kupić mini PC z układem Intel N150, który do tej serii należy.

NucBox G2 Plus Beelink Mini S13 Procesor Intel N150 (Intel 7)

4C/4T (3,6 GHz) Rodzina Twin Lake Układ graficzny Intel UHD Graphics (1000 MHz, 24 EU) Pamięć RAM 12 GB LPDDR5T (4800 MT/s) 16 GB DDR4 (3200 MHz) Nośnik danych 1 x SSD M.2 2242 1 x SSD M.2 2280 (PCIe 3.0 x1)

1 x SSD M.2 2280 (PCIe 3.0 x4) Łączność 2 x Port Ethernet (1 Gb/s)

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 1 x Port Ethernet (1 Gb/s)

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Porty, złącza i sloty 2 x DisplayPort 1.4 (4K przy 60 Hz)

1 x HDMI 2.0 (84K przy 60 Hz)

1 x Audio-Jack 3,5 mm

3 x USB 3.2 typu A 3 x USB 3.2 Gen 2 typu A

2 x HDMI (4K przy 60 Hz)

1 x Audio-Jack 3,5 mm Wymiary i waga 86,86 x 86,86 x 39,37 mm 115 x 102 x 39 mm System Windows 11 Pro ? Dostawa Darmowa ze strony GMKTec Darmowa z Aliexpress Cena 12/128 GB - 152,42 euro

12/256 GB - 171,47 euro

12/512 GB - 190,53 euro 16/500 GB - 917,07 zł

Różnica pomiędzy energooszczędną jednostką Intel N100 nie jest natomiast zbyt wielka, gdyż tym razem możemy liczyć na trochę podniesioną maksymalną częstotliwość taktowania procesora (z 3,4 do 3,6 GHz), a także zintegrowanego układu graficznego (z 750 na 1000 MHz). Z testów, które możemy bez problemu znaleźć na platformie YouTube, wynika jednak, że nowość wcale nie wypada dużo lepiej od wspomnianego przed chwilą chipu. Oprócz wspomnianych w tabeli dwóch mini PC Intel N150 trafił również do modeli Beelink EQ14, a także ACEMAGIC V1. Pozostaje liczyć na to, że Intel w końcu ogłosi premierę serii Twin Lake.

Beelink Mini S13



Źródło: Reddit r/BeelinkOfficial u/Beelinksupport

Źródło: Aliexpress, GMKtec, Beelink, Ikonka: IconScout