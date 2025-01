MSI MiniPC MS-C918 - biurowy komputer, który został wyposażony w energooszczędny procesor Intel N100 Alder Lake-N

Tajwańska firma MSI, choć głównie kojarzona z wysokiej jakości sprzętem gamingowym, jest również znaczącym producentem komputerów biurowych i rozwiązań dla przedsiębiorstw. Przykładem tego jest najnowszy MiniPC MS-C918, wyposażony w energooszczędny procesor Intel N100 z rodziny Alder Lake-N oraz pamięć eMMC. Produkt został stworzony z myślą o salach konferencyjnych, digital signage oraz niewymagających zadaniach biurowych.

MSI MS-C918 to MiniPC o wymiarach 80 mm szerokości, 80 mm długości i 36 mm wysokości. Wyposażony jest w dwa gniazda HDMI 2.0, obsługujące rozdzielczość do 4K przy odświeżaniu 60 Hz. Porty te obsługują również HDMI CEC, co pozwala na włączanie i wyłączanie systemu za pomocą np. pilota telewizora. Gniazdo Ethernet zapewnia łączność o prędkości 1000 Mb/s. Na przednim panelu I/O znajdują się dwa złącza USB 3.1 Gen 2 typu A (10 Gb/s) oraz jedno USB 2.0 typu A. Za komunikację bezprzewodową odpowiadają Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2.

MSI MS-C918 Procesor Intel N100 Architektura Alder Lake-N Konfiguracja rdzeni 4C/4T (rdzenie Efficient) Układ graficzny Intel UHD Graphics 24 EU Taktowanie iGPU 750 MHz Pamięć RAM do 4 GB LPDDR5 (single channel) Prędkość pamięci RAM 4800 MT/s Nośnik danych eMMC 128 GB Łączność bezprzewodowa WiFi 6E i Bluetooth 5.2 System Windows 11 IoT Enterprise

MSI MS-C918 jest zasilany napięciem 19 V za pomocą zasilacza. Sercem komputera jest energooszczędny procesor Intel N100 z rodziny Alder Lake-N, który oferuje 4 rdzenie Efficient, obsługuje 4 wątki logiczne i osiąga maksymalną częstotliwość 3,4 GHz, przy maksymalnym poborze mocy 6 W. Komputer wyposażono w pamięć masową eMMC o pojemności 128 GB oraz pamięć RAM LPDDR5 o prędkości 4800 MT/s i pojemności do 4 GB. Urządzenie posiada także gniazdo na karty SD, obsługujące pojemności do 2 TB. System operacyjny to Windows 11 IoT Enterprise. MiniPC jest już dostępny w sprzedaży poprzez partnerów handlowych MSI, a ceny są ustalane indywidualnie na podstawie zamówienia klienta.

Źródło: MSI