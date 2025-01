AOOSTAR GEM12 - chiński, dobrze wyceniony mini PC. Na wyposażeniu AMD Ryzen 7 8845HS, a także port OCuLink

Wraz z nadejściem układów od AMD z rodziny APU Pheonix miniaturowe komputery stały się naprawdę ciekawym wyborem w aspekcie codziennej pracy i rozrywki. Na horyzoncie pojawił się właśnie kolejny model od firmy AOOSTAR, który na dodatek występuje w trzech wariantach. Możemy liczyć na jednostki oparte na architekturze Zen 3+ oraz Zen 4, kilka slotów M.2 na nośniki danych, a także obsługę nawet 64 GB pamięci RAM. Nie zabrakło portu OCuLink oraz przystępnej ceny.

Do grona korzystnie wycenionych miniaturowych komputerów zawitał nowy model - AOOSTAR GEM12. Urządzenie może nam zaoferować wydajne układy od AMD, wsparcie dla interfejsu OCuLink oraz spore możliwości rozbudowy.

Na początku marca 2024 roku marka AOOSTAR wprowadziła na chińskim rynku mini PC pod nazwą GEM12 Pro. Wariant ten mógł skorzystać z wbudowanego wyświetlacza oraz skanera linii papilarnych. Natomiast w globalnej sprzedaży pojawił się właśnie model AOOSTAR GEM12, który pod względem samej konstrukcji i specyfikacji nie różni się od niego niczym poza dwoma wymienionymi elementami. Do wyboru otrzymujemy więc trzy układy od AMD, z których najlepiej prezentuje się jednostka AMD Ryzen 7 7840HS (nowszy AMD Ryzen 7 8845HS nie przynosi zbyt wielu zmian, a główną różnicę zauważymy w cenie). Może ona skorzystać ze znanego już układu graficznego AMD Radeon 780M, a gdyby on nie wystarczył, to bez problemu podłączymy zewnętrzny układ poprzez port OCuLink.

AOOSTAR GEM12 Procesor AMD Ryzen 7 8845HS (Hawk Point-HS, Zen 4, 4 nm)

8C/16T (3800 - 5100 MHz)

AMD Ryzen 7 7840HS (Pheonix-HS, Zen 4, 4 nm)

8C/16T (3800 - 5100 MHz)

AMD Ryzen 9 6900HX (Rembrandt-H, Zen 3+, 6 nm)

8C/16T (3300 - 4900 Mhz) Układ graficzny AMD Radeon 780M (12CU, 2700 MHz, RDNA 3)

AMD Radeon 680M (12 CU, 2400 MHz, RDNA 2) Pamięć RAM do 64 GB DDR5 (5600 MHz)

Dostępne opcje: 16 lub 32 GB Nośnik danych 2 x 2280 PCIe 4.0 x 4

Dostępne opcje: 512 GB lub 1 TB Złącza, porty i sloty 1 x OCuLink

1 x HDMI 2.1

1 x USB typu C

1 x USB4 typu C

2 x USB 2.0 typu A

1 x DisplayPort 1.4

2 x RJ-45 (2,5 Gb/s)

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x USB 3.2 Gen 2 typu A Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Tryby wydajności Silent Mode - 45 - 54 W

Balance Mode - 54 - 65 W

Performance Mode - 65 - 75 W Wymiary i waga 130 x 130 x 60 mm / ? Cena AMD Ryzen 7 8845HS (Barebone) - 469 dolarów

AMD Ryzen 7 8845HS - 16/512 GB - 539 dolarów

AMD Ryzen 7 8845HS - 32 GB / 1 TB - 619 dolarów

AMD Ryzen 7 7840HS (Barebone) - 429 dolarów

AMD Ryzen 7 7840HS - 16/512 GB - 519 dolarów

AMD Ryzen 7 7840HS - 32 GB / 1 TB - 599 dolarów

AMD Ryzen 9 6900HX (Barebone) - 339 dolarów

AMD Ryzen 9 6900HX - 16/512 GB - 419,99 dolarów

AMD Ryzen 9 6900HX - 32 GB / 1 TB - 499 dolarów

Każda edycja jest możliwa do kupienia bez pamięci RAM oraz nośnika SSD, w które możemy się zaopatrzyć sami. Dzięki temu dość łatwo możemy obniżyć końcowe koszty urządzenia. Do dyspozycji mamy dwa sloty na kości w standardzie DDR5, a także dwa złącza M.2. Sprzęt został wyposażony również w łączność bezprzewodową, a dokładniej moduły: Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2. Komputer oferuje nam trzy tryby wydajności, które możemy wybrać z poziomu BIOS-u. Ceny podane w tabeli obowiązują do 31 marca 2024 roku, natomiast zakupu możemy dokonać odpowiednio na tych stronach: AMD Ryzen 7 8845HS, AMD Ryzen 7 7840HS, AMD Ryzen 9 6900HX. Przesyłka do Polski jest zupełnie darmowa.

(Polecam od razu wyłączyć dźwięk w materiale wideo)

Źródło: AOOSTAR