Test AYANEO Retro Mini PC AM02 - Komputer z AMD Ryzen 7 7840HS, dzięki któremu przypomnisz sobie czasy retro konsoli NES

AYANEO jest firmą znaną przede wszystkim z przenośnych konsol (tzw. handheldów), jednak przedsiębiorstwo ma w swojej ofercie także niewielkie zestawy komputerowe. Jedną z nowości jest AYANEO Retro Mini PC AM02, którego stylistyka mocno nawiązuje do retro konsol NES. Jest to prawdopodobnie jeden z najlepiej prezentujących się wizualnie Mini PC, jakie miałem okazję widzieć. Wygląd to jednak jedno, a jak urządzenie sprawdza się na co dzień? Postanowiliśmy to dla Was sprawdzić - do testów otrzymaliśmy wersję z procesorem AMD Ryzen 7 7840HS, mowa zatem o nie byle jakim układzie. Choć na pozór wygląda tutaj wszystko super i w ogóle, w rzeczywistości komputer nie do końca spełnił moje oczekiwania... choć kolejne miesiące mogą pozytywnie wpłynąć na to, jak z Mini PC będzie się faktycznie korzystać.

Autor: Damian Marusiak

AYANEO Retro Mini PC AM02 wyróżnia się przede wszystkim dość dużym (na pewno na tle miniaturowych zestawów komputerowych), 4" wyświetlaczem, który został ulokowany w górnej części obudowy urządzenia. Wyświetla on całkiem sporo parametrów pracy procesora oraz kilka ciekawych statystyk. Znajdziemy tutaj chociażby temperatury CPU oraz iGPU, taktowanie, obroty wentylatora czy informacje o ilości zajętej pamięci RAM oraz wolnym magazynie danych (SSD). Ekran też może wyświetlać inne rzeczy, np. dzień oraz godzinę, co z kolei sprawia, że dla mniej zorientowanej osoby taki sprzęt będzie wówczas przypominać... interaktywny budzik. Docelowo ekran ma obsługiwać również tapety, w tym świetnie prezentujące się retro motywy, stworzone bezpośrednio przez AYANEO. Ten element, na moment testowania, nie był jednak jeszcze dostępny w oprogramowaniu, a dopiero zostanie wprowadzony.

AYANEO Retro Mini PC AM02 to niewielki zestaw komputerowy, którego design przewodzi na myśl retro konsole NES. W środku jednak znajdziemy całkiem solidny zestaw z procesorem AMD Ryzen 7 7840HS, 32 GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz oraz 1 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe.

Procesory AMD Ryzen 7040HS z generacji APU Phoenix wykorzystują zupełnie nowy, 4 nm proces technologiczny TSMC. To pozwoliło na gęstsze upakowanie tranzystorów, których liczba wynosi teraz 25 miliardów. Dla porównania procesory AMD Ryzen 6000 (APU Rembrandt) mają na pokładzie 13,1 miliarda tranzystorów. Dodatkowo zmniejszono powierzchnię układów do 178 mm² (poprzednia generacja ma powierzchnię 210 mm²). Mimo zmniejszenia rozmiarów, chip Phoenix nadal oferuje 8 rdzeni z obsługą 16 wątków, zintegrowany układ graficzny na bazie maksymalnie 12 bloków Compute Units, opartych na architekturze RDNA 3 oraz dodatkowo jednostki AMD XDNA (Ryzen AI).

Intel Core Ultra 7 155H Intel Core i7-1360P AMD Ryzen 7 6800U AMD Ryzen 7 7840HS Generacja Meteor Lake Raptor Lake Rembrandt Phoenix Architektura Redwood Cove (CPU)

Crestmont (CPU)

Xe-LPG (GPU) Raptor Cove (CPU)

Gracemont (CPU)

Xe-LP (GPU) Zen 3+ (CPU)

RDNA 2 (GPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 3 (GPU) Litografia Intel 4 (CPU)

TSMC N5 (GPU) Intel 7 TSMC N6 TSMC N4 Rdzenie / wątki 16C/22T 12C/16T 8C/16T 8C/16T Konfiguracja rdzeni 6C/12T - P-Core

8C/8T - E-Core

2C/2T - E-Core (SoC) 4C/8T - P-Core

8C/8T - E-Core 8C/16T 8C/16T Taktowanie bazowe 2,2 GHz (P-Core)

1,6 GHz (E-Core) 2,7 GHz 3,8 GHz Taktowanie Turbo 4,8 GHz (P-Core)

3,5 GHz (E-Core) 5,0 GHz (P-Core)

3,7 GHz (E-Core) 4,7 GHz 5,1 GHz Układ graficzny Intel ARC Graphics Intel Iris Xe Graphics AMD Radeon 680M AMD Radeon 780M Budowa iGPU 8 Xe-Core

1024 SP 96 EU

768 SP 12 CU

768 SP 12 CU

768 SP Taktowanie iGPU Do 2250 MHz Do 1500 MHz Do 2200 MHz Do 2800 MHz Kontroler pamięci DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7467 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4x 4267 MHz

DDR5 4800 MHz

LPDDR5 6400 MHz DDR5 4800 MHz

LPDDR5 6400 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5 6400 MHz Maks. RAM Do 96 GB (DDR5)

Do 64 GB (LPDDR5X) Do 64 GB Do 64 GB Do 256 GB Układ AI Intel NPU - - Ryzen AI TDP (PL1) 28 W 28 W 15 - 28 W 35 W PL2 64 W 64 W 15-28 W 54 W

Procesory AMD Ryzen 7040 z rodziny APU Phoenix otrzymały również usprawniony kontroler pamięci ze wsparciem dla DDR5 5600 MHz oraz LPDDR5X 7500 MHz. Nowe układy obsługują do maksymalnie 256 GB, co jest najwyższą wartością wśród mobilnych procesorów dla laptopów. Przeprojektowana architektura Zen 4 przynosi także wzrost ilości pamięci cache L2 (do 8 MB zamiast 4 MB), jednak ilość pamięci cache L3 pozostaje niezmienna względem poprzednich generacji. W komputerze AYANEO Retro Mini PC AM02 znajdziemy 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor AMD Ryzen 7 7840HS ze zintegrowanym układem graficznym Radeon 780M.