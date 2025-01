Intel N100 - energooszczędny procesor potrafi zaskoczyć wydajnością oraz minimalnym poborem mocy

W pierwszym kwartale bieżącego roku Intel zaprezentował bardzo energooszczędny procesor z serii N o prostym oznaczeniu 100. Cała seria o nazwie kodowej Intel Alder Lake-N ma na celu zastąpienie znanych z dawnych czasów mobilnych procesorów Intel Atom. Okazuje się jednak, że mimo swojego przeznaczenia i bardzo małego poboru mocy, tytułowa jednostka jest w stanie stanąć w szranki z procesorem Intel Core i5-7400. Wynik tego pojedynku jest dość nieoczekiwany.

W sieci pojawia się coraz więcej testów mobilnego procesora Intel N100. Okazuje się, że ta 6-watowa jednostka jest w stanie walczyć z procesorami, które pobierają ponad dziesięciokrotnie więcej mocy.

Procesor Intel N100 jesteśmy w stanie znaleźć w wielu urządzeniach (Mini PC, laptopy), które charakteryzują się bardzo niskim poborem mocy. Jednostka ta jest jedną z czterech z całej serii. Wykonano ją w 10-nanometrowym procesie technologicznym, o dość mylącej nazwie Intel 7. Procesor oferuje nam cztery rdzenie Efficient, a więc te bardziej energooszczędne, które są w stanie pracować z maksymalną częstotliwością wynoszącą 3,4 GHz. Wspiera on moduły pamięci RAM DDR4, DDR5 oraz LPDDR5. Z kolei jego pobór mocy został ustalony na zaledwie 6 W. Intel N100 nie wypada więc na papierze w jakoś szczególnie wyróżniający się sposób. Jak pokazują ostatnie wyniki testów procesora w benchmarku Geekbench 6, jego wydajność może być lepsza niż starszego procesora Intel Core i5-7400, którego TDP wynosi 65 W, co jest dość ciekawe.

Porównanie wydajności procesora Intel N100 Geekbench 6 punkty (więcej = lepiej) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Intel Core i3-9100 (4C/4T) 65 W

3600-4200 MHz, Coffee Lake 3598 1343 Intel N100 (4C/4T) 6 W

3400 MHz, Alder Lake-N 3450 1300 Intel Core i5-7400 (4C/4T) 65 W

3000-3500 MHz, Kaby Lake 3133 1139

Single-Core Multi-Core

Uśrednione wyniki testów wyraźnie pokazują, jak wielka moc drzemie w tym małym układzie. Dla pojedynczego rdzenia Intel N100 utrzymuje wynik 1300 punktów, natomiast w teście wielordzeniowym rezultat to średnio 3450 punktów. Dla porównania starszy, ale pobierający o wiele więcej mocy procesor Intel Core i5-7400 (4 x 3,5 GHz, 14 nm, debiut na początku 2017 roku), który także posiada cztery rdzenie oraz cztery wątki, w tym teście wypada zauważalnie gorzej - analogicznie są to wyniki 1139 punktów oraz 3133 punktów. Tytułowy układ ustępuje miejsca trochę nowszej jednostce Intel Core i9-9100 (4 x 4,2 GHz, 14 nm, premiera 2019 rok). Są to całkiem zaskakujące wyniki, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę omawiany pobór mocy. Wyraźnie widoczny jest postęp technologiczny na przestrzeni zaledwie kilku lat. Czekamy więc na odpowiedź AMD na serię Intel Alder Lake-N, która jest już szykowana.

Źródło: WCCFTech