ASUS NUC 14 Performance - na rynek trafi wkrótce biznesowy wariant komputera ze znanej rodziny urządzeń typu Mini-PC

Rynek komputerów Mini-PC to specyficzny segment. Takie urządzenia skierowane są przede wszystkim do osób, które oczekują mobilności, ale nie zadowalają ich w pełni możliwości dostępnych na rynku laptopów. Urządzenia Mini-PC trafiają też często do klientów biznesowych. To właśnie głównie z myślą o nich ASUS przygotował komputer NUC 14 Performance. Wśród zalet jest dobra wydajność, a także możliwość podłączenia kilku monitorów równocześnie.

ASUS NUC 14 Performance to nowy Mini-PC skierowany na rynek biznesowy, który wykazuje wiele cech gamingowych urządzeń ROG NUC. Można liczyć na procesor Intel Core Ultra 9 185H oraz układ NVIDIA GeForce RTX 4070.

W przypadku potężniejszego wariantu komputera NUC 14 Performance, producent zdecydował się na procesor Intel Core Ultra 9 185H (Meteor Lake), a także układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4070. Skromniejszy model będzie posiadał jednostkę Intel Core Ultra 7 155H oraz układ NVIDIA GeForce RTX 4060. Mini-PC posiada dwa sloty na pamięć DDR5 SO-DIMM o łącznej wspieranej pojemności do 64 GB. Można też znaleźć tutaj jedno złącze PCIe 4.0 przeznaczone na nośnik SSD M.2 NVMe w formacie 2280. Dużą zaletą ASUS NUC 14 Performance jest możliwość podłączenia czterech monitorów 4K równocześnie. Daje to potencjalnie olbrzymią przestrzeń roboczą, co z pewnością będzie przydatne w niektórych zadaniach.

ASUS NUC 14 Performance Procesor Intel Core Ultra 9 185H (Meteor Lake), 16C/22T

Intel Core Ultra 7 155H (Meteor Lake), 16C/22T Zintegrowany układ graficzny Intel ARC Graphics Dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, 8 GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, 8 GB GDDR6 Pamięć RAM Maks. 64 GB DDR5-4400

Dual Channel, 2 x SO-DIMM Magazyn danych 1 x SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 Łączność bezprzewodowa Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig+) 2x2

Bluetooth 5.3 Złącza przednie 1 x czytnik kart SD Express v8.0

2 x USB-A 3.2 Gen 2

1 x Audio Jack 3.5 mm Złącza tylne 1 x Thunderbolt 4 (USB-C)

2 x USB-A 3.2 Gen 2

2 x USB-A 2.0

2 x DisplayPort 1.4a

1 x HDMI 2.1

1 x RJ45

1 x port zasilania Wymiary 270 x 180 x 50 mm Waga 800 g Przybliżona cena 2200-2500 dolarów (potężniejszy wariant)

Gamingową serię ASUS ROG NUC przywodzi na myśl nie tylko dobra specyfikacja komputerów. Projekt obudowy także jest niemal identyczny. Można zatem liczyć na dosyć kompaktowe wymiary (270 x 180 x 50 mm) i niewielką wagę (800 g). Producent nie zapomniał o obsłudze sieciowych połączeń bezprzewodowych, które są niezbędne w zastosowaniach biznesowych. Zastosowano tutaj moduł Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig+) 2x2. Jest też Bluetooth 5.3 i standardowa karta sieciowa (10/100/1000/2500 Mb/s). Komputer posiada także liczne porty we frontowej i tylnej części obudowy. Całość jest zasilana poprzez adapter 330 W. Spodziewane jest, że cena wyżej pozycjonowanego urządzenia będzie plasowała się w przedziale 2200-2500 dolarów.

Źródło: ASUS, Tom's Hardware